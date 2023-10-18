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【堅如磐石】張藝謀首次執導現代懸疑犯罪片　歷時4年製作呈現人性複雜與慾望

娛樂 11:40 2023/10/18

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張藝謀首次執導現代懸疑犯罪片《堅如磐石》截至前日（10月16日），在內地票房已突破11億，衝上年度票房榜第10位。

《堅如磐石》由一眾實力派演員雷佳音、張國立、于和偉、孫藝洲、李乃文、許亞軍、田雨、何政軍、陳道明，以及兩位金馬影后陳沖、周冬雨演出，呈現貪污腐敗、官商勾結的黑白鬥爭，當中多場血猩、猖狂戲碼更是為電影加添暗黑感。

對於張藝謀導演來說電影故事是「陽光下的罪惡」，只要劇本扎實、人物結實，形式就敢做得更狠。抱持著這個態度和對故事的熱愛，導演要求演員不可雕琢、自然真實地演出，才能令劇本中層層堆疊的故事和複雜人性細致地展現。

素顏上陣自然發揮

為令演員有更好的發揮，他們都被要求素顏上陣，不需顧忌妝容的話，表演時便能更自由。陳道明表示：「這樣從來沒有試過！」而憑《愛情公寓》而廣為人知的男星孫藝洲，更是飛機一降落即在機場原地拍攝，這當然也是他的「第一次」。

張藝謀對於各個場口的完成度同樣要求極高，其中雷佳音在出演最後的一場關鍵戲份時更是多次重拍，力求將角度、表情、動作等每個細節做好，令電影的高潮位置鋪墊得更好。

把關細節呈現真實

拍攝過程中，張藝謀更是事無鉅細把關每一項細節。從周冬雨戴的眼鏡、到陳沖手中拿來清潔的抹布，甚至只有一兩秒的抬動屍體鏡頭，導演都親身挑選並給予意見，務求每一幕都是符合現實，令觀眾更為投入。

其實於2019年7月煞科，2020年3月初剪完成，一直到2023年才正式上映。當中更經歷了張藝謀導演作品《一秒鐘》、《懸崖之上》、《滿江紅》、《狙擊手》上映，4年的製作從不懈怠，定色調、音樂等都由導演親自督導完成，最終成就了連導演也表示：「這是我從來沒有嘗試過的，都市、現代、冷峻的風格。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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