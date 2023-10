【慈善騷】博愛醫院辦戶外音樂會籌款　收益捐助青少年服務

▲ (博愛醫院提供)

博愛醫院將於下月18及19日主辦首個大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》, 超過30個表演單位參與演出,音樂會收益全數撥捐博愛醫院青少年服務。



《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容強大,包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick、岑寧兒、梁釗峰、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、AnsonBean、Cloud雲浩影、N9、麗英等等,當紅偶像齊集,吸引年青樂迷支持。



Dear Jane主音Tim表示,難得與其他歌手聚首一堂,似開Party多過音樂會,指「其實一直都幾喜歡唱戶外騷,因為大家都會更加投入,Band仔最享受就係呢啲嘢。今次騷咩都未排啊,唔知有冇機會同其他歌手一齊玩,不過做善事都冇所謂,大會想我地點就點,最緊要幫到人!」



馮允謙繼上次沙灘音樂節後,一直對戶外演出「念念不忘」,坦言已經積極籌備歌單,指「啲Fans一去到戶外騷就會特別興奮,做表演者真係覺得好正!不過唱戶外騷最驚就係比人叫除衫,不過11月應該凍啲,到時著多幾件衫上台,咁就除極都仲有衫,即管放馬過嚟。」



《博愛SO ME SHOW MUSIC》音樂會詳情:

日 期: 2023年11月18日-19日

時 間: 17:00

票 價: HK$680 單日門票(企位)*收益全數撥捐博愛醫院青少年服務

地 點: AXA x WONDERLAND | 安盛 x 竹翠公園舉行

記者:吳穎嵛