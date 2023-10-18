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【慈善騷】博愛醫院辦戶外音樂會籌款　收益捐助青少年服務

社會 11:24 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（博愛醫院提供）

博愛醫院將於下月18及19日主辦首個大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》， 超過30個表演單位參與演出，音樂會收益全數撥捐博愛醫院青少年服務。

《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容強大，包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick、岑寧兒、梁釗峰、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、AnsonBean、Cloud雲浩影、N9、麗英等等，當紅偶像齊集，吸引年青樂迷支持。

Dear Jane主音Tim表示，難得與其他歌手聚首一堂，似開Party多過音樂會，指「其實一直都幾喜歡唱戶外騷，因為大家都會更加投入，Band仔最享受就係呢啲嘢。今次騷咩都未排啊，唔知有冇機會同其他歌手一齊玩，不過做善事都冇所謂，大會想我地點就點，最緊要幫到人！」

馮允謙繼上次沙灘音樂節後，一直對戶外演出「念念不忘」，坦言已經積極籌備歌單，指「啲Fans一去到戶外騷就會特別興奮，做表演者真係覺得好正！不過唱戶外騷最驚就係比人叫除衫，不過11月應該凍啲，到時著多幾件衫上台，咁就除極都仲有衫，即管放馬過嚟。」

《博愛SO ME SHOW MUSIC》音樂會詳情：
日 期： 2023年11月18日-19日
時 間： 17：00
票 價： HK$680 單日門票（企位）*收益全數撥捐博愛醫院青少年服務
地 點： AXA x WONDERLAND | 安盛 x 竹翠公園舉行

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記者：吳穎嵛

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