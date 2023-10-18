  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專注力】麵包+蛋糕+燒賣+魚蛋不能當早餐 食對早餐提高專注力備戰測驗周

兒童健康 11:45 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

一份營養豐富的早餐，對學童的讀書非常重要。

開學至今已經有一個多月，不少學校即將進入測驗周，想子女獲得好成績未必要靠死操卷，專心上課及提高記憶力，吸收課堂知識更重要。如何提高專注力，首先要從一份營養豐富的早餐入手，早餐對於學童在學習上十分重要，究竟哪些早餐能增強學童的學習能力？

加拿大多倫多大學有研究報告指，早餐進食後15分鐘，有增強記憶力的表現。另外英國的一項研究亦指出，在上學前吃了早餐的孩子，遠比那些餓着肚子上學的孩子專注力更能集中。在台北醫學院的一份研究發現，有吃早餐的學童在學業成績的表現，比未吃早餐的學童更好。

燒賣魚蛋麵包蛋糕少食為妙

燒賣魚蛋快捷飽肚，小朋友最好少食為妙。燒賣、魚蛋、蛋糕這些食物，除了有添加劑外，部分食物例如麵包蛋糕，都是含有精製澱粉質，纖維含量低，屬於高升糖指數的食物，能夠令人快速有飽肚感，但升糖指數高，會容易令血糖大升大跌，容易飽肚也很容易肚餓，小朋友的專注力及情緒也會受影響。

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】新手媽媽的心聲　仙樂都最期待女兒上幼稚園

優質早餐方程式

如何衡量一份早餐是否優質， 必須具備兩大因素：高蛋白質+含高纖維質的碳水化合物食物

即買即食早餐配搭推介

含果仁乾果全麥麵包+低脂奶
 

低脂奶+(無添加糖)早餐全穀物
 

(無添加鹽糖)什錦乾果果仁種籽+高鈣荳奶

自製早餐配搭推介

芝士磨菇炒蛋配全麥麵包
 

低脂原味或希臘式乳酪配燕麥和新鮮水果，如藍莓、芒果
 

小米南瓜肉碎粥


花生醬香蕉三文治

假如爸爸媽媽真的沒有時間煮早餐，烚蛋及烚番薯是早餐的最佳選擇，因為烚蛋含有豐富蛋白質，烚番薯就可補充碳水化合物。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

相關文章

【早餐陷阱】營養師拆解5類速食早餐陷阱　吃包裝蛋糕損專注力點心最「垃圾」
09:00 2023/08/21
【早餐陷阱】營養師拆解5類速食早餐陷阱　吃包裝蛋糕損專注力點心最「垃圾」
【早餐陷阱】食錯早餐易影響情緒專注力　揭11種高升糖地雷食物
17:06 2023/09/01
【早餐陷阱】食錯早餐易影響情緒專注力　揭11種高升糖地雷食物
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
19:20 2023/10/12
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱

你可能感興趣

【早餐陷阱】營養師拆解5類速食早餐陷阱　吃包裝蛋糕損專注力點心最「垃圾」
09:00 2023/08/21
【早餐陷阱】營養師拆解5類速食早餐陷阱　吃包裝蛋糕損專注力點心最「垃圾」
【早餐陷阱】食錯早餐易影響情緒專注力　揭11種高升糖地雷食物
17:06 2023/09/01
【早餐陷阱】食錯早餐易影響情緒專注力　揭11種高升糖地雷食物
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
19:20 2023/10/12
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
兒童健康 早餐 三文治 澱粉質 乳酪 蛋白質 大學 添加劑 蛋糕

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨