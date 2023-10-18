【專注力】麵包+蛋糕+燒賣+魚蛋不能當早餐 食對早餐提高專注力備戰測驗周

▲ 一份營養豐富的早餐，對學童的讀書非常重要。

開學至今已經有一個多月，不少學校即將進入測驗周，想子女獲得好成績未必要靠死操卷，專心上課及提高記憶力，吸收課堂知識更重要。如何提高專注力，首先要從一份營養豐富的早餐入手，早餐對於學童在學習上十分重要，究竟哪些早餐能增強學童的學習能力？

加拿大多倫多大學有研究報告指，早餐進食後15分鐘，有增強記憶力的表現。另外英國的一項研究亦指出，在上學前吃了早餐的孩子，遠比那些餓着肚子上學的孩子專注力更能集中。在台北醫學院的一份研究發現，有吃早餐的學童在學業成績的表現，比未吃早餐的學童更好。

燒賣魚蛋麵包蛋糕少食為妙

燒賣魚蛋快捷飽肚，小朋友最好少食為妙。燒賣、魚蛋、蛋糕這些食物，除了有添加劑外，部分食物例如麵包蛋糕，都是含有精製澱粉質，纖維含量低，屬於高升糖指數的食物，能夠令人快速有飽肚感，但升糖指數高，會容易令血糖大升大跌，容易飽肚也很容易肚餓，小朋友的專注力及情緒也會受影響。

優質早餐方程式

如何衡量一份早餐是否優質， 必須具備兩大因素：高蛋白質+含高纖維質的碳水化合物食物

即買即食早餐配搭推介

含果仁乾果全麥麵包+低脂奶

低脂奶+(無添加糖)早餐全穀物

(無添加鹽糖)什錦乾果果仁種籽+高鈣荳奶

自製早餐配搭推介

芝士磨菇炒蛋配全麥麵包

低脂原味或希臘式乳酪配燕麥和新鮮水果，如藍莓、芒果

小米南瓜肉碎粥

花生醬香蕉三文治

假如爸爸媽媽真的沒有時間煮早餐，烚蛋及烚番薯是早餐的最佳選擇，因為烚蛋含有豐富蛋白質，烚番薯就可補充碳水化合物。

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