【掛住你風波】吳浩康老婆怒斥鍾達茵不會忌諱　郭思琳再爆seed：有啲內情冇講到出嚟

▲ 郭思琳再爆seed反擊，怒斥鍾達茵唔識避忌。

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）最近傳出婚變，郭思琳在網上公審老公，後來又爆與老公分房且睡約一年，惹來婚姻亮紅燈疑雲。

相隔一個星期多，郭思琳又再於網上爆seed點名公審女歌手鍾達茵，引發雙方罵戰。一句「掛住你」焫㷫郭思琳，觸動肝火在網上公審對方，指吳浩康凌晨時份「孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊」，更點名公審鍾達茵：「借問聲我老公喺自己公司去廁所有咩需要擔心？」

▲ 郭思琳早前公審老公吳浩康，凌晨時份與鍾達茵（左）「孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊」。（IG圖片）

不滿遭吳浩康老婆郭思琳公審 鍾達茵借雷有輝反擊：唔知Pat哥老婆會唔會公審我呢

及後，鍾達茵借人夫雷有輝來個大反擊，拍片向對方說：「Pat哥，我好掛住你喎！」、「吓，你咁樣走咗，我會擔心你㗎喎。」還配上留言字句：「我咁樣同Pat哥講『掛住佢』同『擔心佢』，唔知Pat哥老婆會唔會公審我呢？」更連番發文刻意配上「掛住你」的字眼，句句有骨，明顯向郭思琳挑機。

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郭思琳對此再爆seed反擊，昨日（10月17日）在IG貼出早前在Facebook的留言，強調「掛住你」並非令她觸怒的重點，直斥鍾達茵不會忌諱：

「掛住你」呢一句唔係重點，只係令人哋老婆覺得佢對人哋老公發緊姣啫～～～激嬲人哋老婆個位⋯係老公直播後失蹤，無通知下同個女嘉賓敍舊，而人哋老婆打俾個老公對佢哋夜麻麻敘舊表示唔鍾意，當時女嘉賓都喺隔離聽住，而人哋老公亦都表示即刻返屋企⋯但係到凌晨三點都未返，人哋老婆直接打視頻去搵人哋老公，發現佢哋根本唔喺公司。點解明知阿嫂唔鍾意佢哋孤男寡女敘舊，都無視人哋感受帶人哋老公去自己間餐廳繼續暢飲呢？會唔會有失尊重呢？既然講得係識咗十幾年嘅「兄弟」，明知阿嫂唔鍾意係咪都會識講下次先飲叫個朋友返屋企先呀？唔識避忌都應該要識避嫌吖！

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其後再發長文，指自己作為全職媽媽很忙碌，因此才直接貼出留言一次過回覆。她強調並非因一句「掛住你」鬧起事件，自己亦對老公有信心：

講白少少等大家無誤會呀！

唔好以為對住人夫講句「掛住你」就可以令我嬲到咁...

我唔會㗎...我對我老公不嬲都有信心㗎！

係鍾小姐唔識做人，

對我嘅無視同不尊重先令我咁嬲㗎咋！

大家唔該唔好錯重點喇！

唔使再出STORY 又tag埋自己餐廳咁博宣傳喇...

又俾你博到見報喇！

開心未？

滿意未？

無咩事唔該唔好再阻我湊仔！

真係唔想再回應！

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