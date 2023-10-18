【備孕進補】新來港婦備孕網徵免費花膠補身 中醫：未佗B食幾多都嘥料

▲ 中醫指食花膠對備孕沒有效用。

懷孕食花膠長胎就聽得多，但準備懷孕就食花膠補身就令人質疑有沒有功效，最近一名內地新移民在網上群組公開徵求免費花膠補身備孕，更指自己「不是沒有錢買，只是如果徵到就可以不用浪費錢」。至於花膠是否對於備孕有功效一事，註冊中醫師古鎧綸接受訪問時，就直指備孕食花膠是「嘥料」!

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該名內地婦在Facebook剩食分享群組「食物放提 Free Food Flow」以簡體字發帖指，自己目前正備孕中，但因醫生曾告知她的子宮內膜「好薄」，加上新來港沒法工作、沒有收入，於是發帖徵求免費花膠補身用。

帖文一出就引來網民熱議，指對方想「不勞而獲」、「冇錢就唔好生小孩，害咗佢」及、「好多食物營養可以代替花膠」。對於網民評論事主反駁指「我唔係沒錢買，如果徵到就可以不用浪費錢」，更表示人類係要生育「你不生便是違反大自然，不生育你那來下一代？老了誰養你？政府嗎？」

古醫師看罷後表示先不評論個案，他直指：

懷孕前去食花膠作用不大，可以食但不是必要，花膠雖然平好多，但始終都不算是很便宜的東西，按照個人需要進食，但又不是必要補品。如果未佗B，食幾多都嘥料！

對於內地婦網上徵花膠，古醫師指行為荒謬，

食品叫別人轉贈，不知食品安全，就算清洗完質量難以保證，花膠未算好貴，但如果進食是關乎媽媽及BB的身體健康，建議都是去信譽良好的商家購買會好一點。

古醫師續說花膠還是建議懷孕了之後才食用，特別有助於胎兒跟發育周數不匹配的媽媽食用：

但當懷孕了之後，知道幾時有預產期，孕婦通常都食1-2斤花膠，有助胎兒發育，幫助機能，特別有些媽媽可能照超聲波，或者目測胎兒大細，跟發育周數不匹配，更加會食多點花膠去長胎。

消化功能欠佳媽媽要注意

古醫師表示花膠屬於不易消化的食物，如果胃功能不好的媽媽要慎用，

花膠大部人都適合，建議大部份媽媽都食得，不過如果消化功能欠佳，在中醫角度花膠始終屬於比較滯膩，食個吓就好味，但往後就頂住個胃，如果佗B期間出現胃病就會複雜好多，食藥都不是這麼簡單。

狂進補有利懷孕？

坊間很多備孕及懷孕中的保健品，古醫師就有以下建議：

備孕保健品比較常見的有葉酸或多種維他命，或者一些媽媽想BB皮膚好或聰明一些，就會食一些Omega 3的產品。

至於狂進補時否對懷孕有用？古醫師指中醫的角度講求中庸之道，要平和，一般屬於虛症才需要補，本身媽媽營養豐富，胃口都好，就不需要進補。媽媽整個孕期，只需要食多10%-20%的食量，可能每餐食多少少已經足夠供應BB營養，每星期可以飲烏雞湯、魚湯溫和性進補。

而懷孕期間，中醫一般用人參、高麗參、花膠、巴戟、杜仲、杞子及正藍棗作補身之用，中醫有句說話「補不可以求速效」，補身無得急，要食得健康，不需要日日進補，身體弱留待坐月時補都可以，巴戟、杜仲、杞子適合經常感到腰攰的媽媽；容易貧血、面青口唇白的媽媽，正藍棗、烏雞湯補氣血就很適合她們。

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責任編輯:陳麗薇