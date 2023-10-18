【7.21事件】林卓廷共7人涉元朗暴動開審　控方指林曾著黑衣人「千祈唔好退」

▲ 林卓廷。（資料圖片）

立法會前議員林卓廷被指與6男，涉於2019年7.21參與元朗站襲擊事件，7人被控暴動，案件今（18日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，林於案發時到達現場後與約100名黑衣人聚集，其後各被告及黑衣人挑釁白衣人進入付費區動手打架，林被拍攝到曾指示黑衣人站在前面及「千祈唔好退」，並透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞挑釁白衣人，其餘6男則曾以消防喉向白衣人射水及投擲雜物等。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

控方開案陳詞指，元朗發生某些公安事件後，有人於網上呼籲在2019年7月21日保護和光復元朗。當晚維園、上環中聯辦外及元朗區等均有示威遊行以至騷亂，林卓廷曾致電元朗警區警民關係組的警長，表示正前往元朗途中。警長則稱警方正在元朗處理事件，叫林不要前往元朗，因林到場或會令情況更加混亂。

惟林仍與助手前往元朗站，當時站內付費區約有100名黑衣人，他們部分手持兩傘及行山杖，並開始與林在該處聚集。此時亦有不少於50名白衣人開始在付費區外面徘徊，部分白衣人手持藤條及木棍，部分則手持寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。

控方指雙方不斷互相責罵，隨即演變成暴力衝突，有白衣人威嚇使用木棍及藤條襲擊黑衣人，而包括各被告在內的黑衣人則挑釁白衣人進入付費區動手打架， 亦有人用閃燈照射付費區外的白衣人，部份黑衣人有備而來，有人擺放雨傘佈陣，用消防喉射水及用滅火筒噴出滅火泡沫襲擊白衣人

控方指，當時港鐵服務運作正常，惟黑衣人仍沒有離開，部分白衣人在多番挑釁下開始衝入付費區。林及部分黑衣人立即撤退至月台，其後有人從月台向白衣人投擲大型金屬垃圾桶，故白衣人走上樓梯前往月台，襲擊黑衣人及部分市民。

根據錄像拍攝到，林在白衣人撤退時不斷大叫「大家千祈唔好退」，以及指示黑衣人站在前面等，林又與其他黑衣人一起透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞挑釁白衣人；庾家豪、陳永晞及楊朗則用消防喉向白衣人射水等；葉鑫昇把雨傘擲向白衣人及挑釁白衣人入付費區，鄺浩林則不斷投擲物件襲擊白衣人等，尹仲明將1件物件扔向白衣人。

各被告事後被警方檢獲當日使用的八達通，尹在警誡錄影會面承認，案發時身在港鐵元朗站。控方案情顯示，7名被告人聯同其他人士在元朗站大堂集結暴動，各人的出現並非巧合，而是有共識地在現場集結，並對在場的白衣人群作出挑釁。

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記者：梁錦麟