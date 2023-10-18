【交通意外】青衣巴士與輕貨相撞1死2傷　輕貨司機涉毒駕及危駕被捕

▲ 青衣巴士與輕貨相撞至少3人傷，輕貨翻側乘客傷勢嚴重。（曾秋文攝）

青衣發生交通意外。警方今早（18日）10時57分接報，指在青衣長青邨青松樓一巴士站對開，一輛巴士與一輛輕貨相撞，巴士車頭玻璃嚴重損毀，輕貨被撞至翻側，司機及乘客一度被困。現場遺下遍地紙張。

救援人員接報到場，巴士司機及輕型貨車司機均身體多處受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。輕貨上一名56歲男乘客身體多處嚴重受傷，被送往仁濟醫院搶救最終不治。警方正調查事故原因。

九巴發言人表示，今早約11時，九巴一輛43線巴士駛離長青巴士站，轉入青康路慢線後，被對面行車線一架客貨車先摌上石壆，然後越過對面線撞倒，巴士車長受傷送院治理。

該名53歲輕型貨車司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌毒後駕駛及危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

▲ 輕貨上一名乘客傷勢嚴重。（曾秋文攝）

▲ 客貨車司機仍然清醒被困車內 (巴士乘客黃先生提供)

運輸署指，因交通意外，青康路（往青衣路方向）近長青巴士總站的全線一度封閉。

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記者：黃穎津、曾秋文