【清潔惹禍】女子肺結節病情急惡化由1粒變10粒　肇因竟是1衛生習慣所致

▲ 女子肺結節病情急惡化，肇因竟是1衛生習慣所致。

過去疫情嚴重，不少人都習慣使用消毒產品清潔家居，卻不知當中暗藏健康風險。台灣一名患有肺結節的60歲女子，於短時間內病情急速惡化，由原本一顆肺結節變成多達10顆，醫生向她了解後，懷疑肇禍原因竟與這名好媽媽過於勤力清潔家居有關。

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台灣胸腔科醫師蘇一峰昨日（17日）在Facebook發文指出，該名60歲媽媽於去年求醫時發現肺部有一顆肺結節，豈料今年再覆診檢查時，電腦掃描卻顯示本來只有1顆的結節，變成滿天星多達10顆，不排除需要開刀切除。

▲ 女子肺CT。（圖片來源：蘇一峰Facebook）

蘇一峰後來與女病人了解其生活習慣，才發現造成患者肺結節惡化的原因極可能是其「衛生習慣」所致。原來女病人有感社會病毒肆虐，於是非常勤力打掃家居衛生，「常常在浴室漂白水，還關閉門窗不通風，想要加強殺毒力！」；「在車上密閉空間也常常狂噴酒精消毒」，儘管「噴到後來都有些胸悶想咳嗽」仍未消停。

蘇一峰警告大眾，過量消毒劑揮發具有「肺呼吸道毒性」，而肺部發炎也成為滿天星的結節。不過他強調，只要找出原因就能處理，提醒市民要有正確的消毒觀念。

根據衛生署資料，調校和使用稀釋漂白水要注意以下事項：

調校或使用漂白水時要開窗，使空氣流通。

由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，所以調校及使用漂白水時須佩戴保護裝備。

稀釋時要用凍水，因為熱水會令成分分解，失去效能。

用量杯準確量度所需漂白水的份量

最後用梘液洗手，用清潔的毛巾或用完即棄的紙巾抹乾雙手。

避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少15分鐘及看醫生。

不要與其他家用清潔劑一併或混和使用，以防降低殺菌功能及產生化學作用。當混合於酸性清潔劑如一些潔廁劑，便會產生有毒氣體，可能造成意外，令身體受傷。如有需要，應先用清潔劑清潔及用水過清後，才再用漂白水消毒。

未經稀釋的漂白水在太陽光下會釋出有毒氣體，所以應放置於陰涼及兒童接觸不到的地方。

由於次氯酸鈉會隨着時間漸漸分解，因此宜選購生產日期較近的漂白水，及不應過量儲存，避免影響殺菌功能。

經稀釋的漂白水，存放時間越長，分解量越多，殺菌能力便會降低，所以最好在24小時內用完。

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責任編輯：羅嘉欣