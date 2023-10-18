  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清潔惹禍】女子肺結節病情急惡化由1粒變10粒　肇因竟是1衛生習慣所致

食用安全 17:51 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

女子肺結節病情急惡化，肇因竟是1衛生習慣所致。

過去疫情嚴重，不少人都習慣使用消毒產品清潔家居，卻不知當中暗藏健康風險。台灣一名患有肺結節的60歲女子，於短時間內病情急速惡化，由原本一顆肺結節變成多達10顆，醫生向她了解後，懷疑肇禍原因竟與這名好媽媽過於勤力清潔家居有關。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

台灣胸腔科醫師蘇一峰昨日（17日）在Facebook發文指出，該名60歲媽媽於去年求醫時發現肺部有一顆肺結節，豈料今年再覆診檢查時，電腦掃描卻顯示本來只有1顆的結節，變成滿天星多達10顆，不排除需要開刀切除。

女子肺CT。（圖片來源：蘇一峰Facebook）

蘇一峰後來與女病人了解其生活習慣，才發現造成患者肺結節惡化的原因極可能是其「衛生習慣」所致。原來女病人有感社會病毒肆虐，於是非常勤力打掃家居衛生，「常常在浴室漂白水，還關閉門窗不通風，想要加強殺毒力！」；「在車上密閉空間也常常狂噴酒精消毒」，儘管「噴到後來都有些胸悶想咳嗽」仍未消停。

蘇一峰警告大眾，過量消毒劑揮發具有「肺呼吸道毒性」，而肺部發炎也成為滿天星的結節。不過他強調，只要找出原因就能處理，提醒市民要有正確的消毒觀念。

根據衛生署資料，調校和使用稀釋漂白水要注意以下事項：

  • 調校或使用漂白水時要開窗，使空氣流通。
  • 由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，所以調校及使用漂白水時須佩戴保護裝備。
  • 稀釋時要用凍水，因為熱水會令成分分解，失去效能。
  • 用量杯準確量度所需漂白水的份量
  • 最後用梘液洗手，用清潔的毛巾或用完即棄的紙巾抹乾雙手。
  • 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少15分鐘及看醫生。
  • 不要與其他家用清潔劑一併或混和使用，以防降低殺菌功能及產生化學作用。當混合於酸性清潔劑如一些潔廁劑，便會產生有毒氣體，可能造成意外，令身體受傷。如有需要，應先用清潔劑清潔及用水過清後，才再用漂白水消毒。
  • 未經稀釋的漂白水在太陽光下會釋出有毒氣體，所以應放置於陰涼及兒童接觸不到的地方。
  • 由於次氯酸鈉會隨着時間漸漸分解，因此宜選購生產日期較近的漂白水，及不應過量儲存，避免影響殺菌功能。
  • 經稀釋的漂白水，存放時間越長，分解量越多，殺菌能力便會降低，所以最好在24小時內用完。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【吸煙危害】66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫　醫生警告：剩3個月壽命
18:44 2023/10/13
【吸煙危害】66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫　醫生警告：剩3個月壽命
【肺結節】沙士輕症康復者無吸煙習慣　10多年後求醫揭長肺結節疑患肺腺癌
12:49 2022/04/15
【肺結節】沙士輕症康復者無吸煙習慣　10多年後求醫揭長肺結節疑患肺腺癌
【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身
12:32 2023/02/22
【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身

你可能感興趣

【吸煙危害】66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫　醫生警告：剩3個月壽命
18:44 2023/10/13
【吸煙危害】66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫　醫生警告：剩3個月壽命
【肺結節】沙士輕症康復者無吸煙習慣　10多年後求醫揭長肺結節疑患肺腺癌
12:49 2022/04/15
【肺結節】沙士輕症康復者無吸煙習慣　10多年後求醫揭長肺結節疑患肺腺癌
【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身
12:32 2023/02/22
【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身
食用安全 健康問題 咳嗽 台灣

最高瀏覽

【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度
【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度