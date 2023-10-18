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【時尚速報】Christian Louboutin X Marvel靈感來自《月光騎士》　193郭嘉駿試穿全新球鞋

休閒消費 13:38 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

縱使近兩年Marvel的電影和電視劇集的聲勢大不如前，多套出品口碑欠佳，唯獨只有《銀河守護隊3》在票房和口碑上雙雙奪冠，但這並未影響到品牌與時裝品牌的合作關係受阻，依然會有不少時裝品牌會同Marvel合作以增聲勢，加上今年是迪士尼100周年紀念（2019年收購Marvel），故此產品絡繹不絕是肯定的，這一次輪到「紅底鞋王」Christian Louboutin，除了推出限量版鞋履外，甚至推出了一本特別版的漫畫。

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作為一次跨界別的合作，鞋王將設計靈感鎖定於3個有關於Marvel的元素，分別是無限寶石、月光騎士的銀黑色盔甲和未曾出現於任何Marvel電影內的角色Namor（他滿身披上鱗片），衍生出男女裝和童裝鞋履。

與此同時，當然更少不得手袋和叫人意外的cap帽等，除了例必出現的紅色鞋底外，產品上滿有七彩的晶石亦成了重要賣點之一，對於喜歡高調時裝的朋友，這一個系列不會令大家失望。

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產品查詢：3956 8516

記者：何偉雄

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