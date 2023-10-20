【靚太安樂窩】星級紮身師解說產前產後護理　360度紮身術不礙日常生活

▲ 星級紮身師解構360度紮身術。

香港人工作壓力大，很多已婚女士備孕多時，仍未能成功懷孕，所以她們會尋求不同的助孕方法，其中一樣就是暖宮療程。

今集《靚太安樂窩》就邀得星級紮身師Angie為我們講解媽媽產前產後的護理方法，她指難以受孕有機會是因為宮寒，她說：「宮寒是指我們生育BB的生殖系統，包括卵巢、子宮、輸卵管，而寒是一個表現，不只是一個溫度。它指我們系統功能發揮得不正常。」

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Angie表示，針對女士這個問題，Maygi Beauty推出三「機」暖宮養生療程：

第一「機」： 雙極射頻光療暖宮

第二「機」： 有「機」草本人手暖宮

第三「機」： 頂級有「機」油腹部雕塑

城中很多名媛明星追捧的紮身術

不過，成功懷孕固然開心，但又擔心產後未能修身，並害怕餵母乳會令胸部下垂和鬆馳。

Angie指她們有產後紮身療程，務求令媽媽產前產後都能夠得到呵護：「我們是全香港第一間紮身始祖，成立於2002年。在這20年裡面，我們不斷優化和改良紮身術，現在已經是有美感和舒適的360度紮身術。正是因為不斷改良，吸引城中很多名媛明星追捧，我們也成為了御用的星級紮身師。包括徐子淇、張柏芝、黎姿、楊千嬅、林恬兒、陳凱琳、蔡少芬。」甚至連瑜伽教練林芊妤（Coffee）和名模Rosemary也有做產後紮身。

360度紮身術

至於360度紮身術是什麼？Angie透露她們會用棉布由盤骨，由下而上結小圈，而這些小圈最特別之處是，可以連結，可以不連結，可以疊加，做成一個效果，有關節，成為一件可以令媽媽活動的束衣。在她們的療程中，還增加了一個元素，就是24小時定型術，是可以防反彈的。而且紮身後亦不會影響日常生活，可以去洗手間、駕駛、跟小朋友去玩，更加不會影響餵母乳。

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紮身注意事項

Angie指的確有很多媽媽擔心胸部變形的問題，她指餵完母乳後，乳腺管其實積存了母乳在內，所以必須做一件事就是清殘乳，確保沒有任何廢物留在身體裡面。清殘乳後，下一步就必須要建立乳房，可以做健康美胸療程。

Angie又講到凡事要逐步逐步來，不能太心急，因為有些媽媽會誤會產後做運動修身會比紮身來得快，但其實急於做運動很容易做成二次傷害：「如果懷孕的時候，當我們擴大了骨架，腹直肌亦是分離的，當你產後，內臟處於不穩定狀態，如果做一些不合適療程，真的會傷到你。」

而紮身亦不能太心急，順產的話，要等四個星期後，即BB滿月後才可以做，如果開刀的話，更加要推遲少少，六星期後才可以開始做紮身療程。

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責任編輯：Kiwi Lee