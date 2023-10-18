【好人好事】婦人心跳驟停昏迷倒下　韓國廚神白種元施CPR救回一命【附心肺復甦法步驟】

▲ 婦人心跳驟停昏迷倒下，韓國廚神白種元施CPR救回一命。

有「韓國廚神」之稱的白種元，經常亮相綜藝節目，憑著精湛和親民形象，受到大眾喜愛。日前他在一間餐廳用膳時，一名女職員心跳驟停暈倒，他立即上前為對方施行心肺復甦法（CPR）。女職員其後恢復意識，送院治理後已無大礙。

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根據韓國傳媒報道，白種元上周三（11日）前往忠清南道參加錦山人蔘節，他在當地一間餐廳午膳時，一名年約70歲的女職員突然失去意識，昏迷倒下，情況相當危急。

白種元見狀立即上前為女職員施行心肺復甦法急救，一旁的工作人員亦幫忙按摩女職員的四肢，所幸對方逐漸恢復意識，救護車亦及時趕抵現場，並將其送院治理。據悉，女職員目前沒有生命危險。

事後，餐廳接受當地傳媒訪問時向白種元致謝，又指他在事發一刻採取迅速行動，把握黃金時間，否則情況相當危險。

而白種元經營的餐飲集團「The Born Korea」職員代為回覆指，「老闆在軍隊服役時學過心肺復甦法，可在緊急情況作出應對。職員又引述白種元表示：

在這種情況下，我只是做了每個人都會做的事。

▲ 「韓國廚神」白種元（The Born Korea官網圖片）

心肺復甦法步驟

若真的遇到有人需要心肺復甦法急救，正確步驟是甚麼？本港消防處早前曾上載影片，教市民如何在社區進行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR） 。

標準的心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，以15至18秒時間完成30下

在兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，兩手掌相疊，手指離開患者身體

手肘伸直，雙臂垂直，向下壓5至6cm

每次按壓之後，確保胸部完全回彈

避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，掌根保持貼緊胸部

人工呼吸前必須打開氣道，以正常的呼吸氣量通氣入肺，每次通氣大約1秒完成

把一隻手掌放在患者前額，然後向下按；另一手兩隻手指提起下頦，打開氣道，幫患者通氣

按額的手捏緊患者的鼻翼，呼氣的時候要觀者患者的胸部有沒有起伏

消防處提醒，心肺復甦法是很消耗體力的。若有另一位受過訓練的人在旁，最好每兩分鐘換人，輪流做心外壓，以保持高質量的心肺復甦法。若能及時為患者做心肺復甦法，將大大增加患者獲救機會；不斷為患者做心肺復甦法，可拯救性命。

3情況引起心臟停頓

遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生曾接受TOPick訪問時指出，有3個情況可引致突發性心臟停頓（SCA），若不馬上急救，幾分鐘內可致命。

1.心室纖顫（VF）：8至9成的突發性心臟停頓皆由VF引起，心律突然出現混亂，心跳一分鐘可跳200至300下，但每一下心跳都不能把血液有效泵出。出現VF的病人表徵包括無脈搏、無呼吸及失去意識等。

2.心搏停頓：從心電圖看，病人的心跳完全停止，毫無活動迹象。

3.無脈性電氣活動：病人從心電圖看是有活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動，表示心室無機械泵送，造成病人無心跳。當無心跳時，無血液泵上腦，病人會暈倒，繼而失去意識及呼吸，呈現無生命迹象。

突發性心臟停頓可無先兆

莫醫生說：「發生上述情況，很多時都與心臟病有關，當中冠心病是最主要原因。患有嚴重冠心病的病人可突然間出現心臟驟停；也有病人因血管閉塞，在短時間內心跳驟停引致猝死。」

部分病人在血管閉塞時會有心口痛、血壓低、標汗或氣喘，待隔一段時間才出現心跳驟停，惟少部分是完全無徵狀及先兆，可突如其來心跳驟停，這正是突發性心臟停頓可怕之處。

心跳停頓一分鐘生存機會減10%

心臟停頓與死亡率的關係，心臟停頓愈久，生存機會愈低。研究數據顯示，當病人心跳停頓每過一分鐘，生存機會減低7%-10%；若逾10分鐘仍不施治，生存率低於5%。

他表示：「心臟停頓時間愈久，死亡率愈高，原因是無心跳時，心臟無法供應血液及氧氣至其他器官，特別是腦部，對血液及氧氣的需求最敏感，有指急救要在黃金三分鐘、五分鐘之說，5分鐘後就算成功救活一個病人，當腦部經過幾分鐘的缺氧，就算生存到也有腦部缺氧的徵狀。」

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責任編輯：羅嘉欣