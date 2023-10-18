  • 23°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待

娛樂 12:26 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

四大台慶劇！

TVB今年迎來56周年台慶，每年觀眾最期待莫過於是台慶劇集，近日終於落實4大台慶劇，其中除了有現正熱播中的《香港人在北京》、《羅密歐與祝英台》之外，還有由視后佘詩曼強勢回巢主演的《新聞女王》，最後的壓軸之作更令人意想不到，竟是由黃宗澤、周秀娜、黃浩然主演的外購港劇《疊影狙擊》。

【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播　陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

《香港人在北京》

由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀主演的《香港人在北京》，於上星期播出，劇情講述物業管理公司高層徐港仁（陳展鵬飾）藉運氣幫助，事業一帆風順，卻與太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙局，損失慘重。

港仁獲派往北京分公司出任CEO，視之為翻身機會，遂偕海倫北上發展，一班香港人在北京生活遇到的趣事，展鵬更要將廢棄工廠打造成文創園。

劇情輕鬆搞笑，而吳若希首次擔正女主角的表現更令人眼前一亮。

點擊圖片放大
+6
+5

《羅密歐與祝英台》

《羅密歐與祝英台》由陳豪和陳茵媺（Aimee）夫妻檔合演，並是二人相隔11年再度於劇集同框演出，更是Aimee婚後首部復出之作，令不少觀眾大表期待！

除了Aimee和陳豪外，更有羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，既有淒美浪漫的愛情元素，亦有火花四濺的型格動作場面，滿載官能刺激，既創新又破格。

《羅祝》故事發生在超現實世界，講述同樣富甲一方的羅家及祝家歷盡百年恩怨，雖然平日不相往來，但每5年便會以槍戰形式決鬥，為著面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算。

點擊圖片放大
+6
+5

《新聞女王》

第三部台慶劇乃是萬眾期待的重頭劇《新聞女王》，由視后佘詩曼相隔6年強勢回巢主演，與馬國明、李施嬅、高海寧同場飆戲。

劇中女角是不同新聞報道時段的主播，阿佘是坐正黃金時段的最Top女主播，與她搭檔的男主播是馬國明，而午間主播是李施嬅，高Ling及何依婷則分別是早上及晚間主播。隨着阿佘的離開，各人都希望力爭其「Prime Time女主播」之位，幾位主播各懷鬼胎，使出職場手段爭權！

此劇未播出已令不少劇迷期待，加上阿佘爐火純青的演技，被指有望締造「三奪」視后的全新紀錄。

點擊圖片放大
+6
+5

《疊影狙擊》

同樣將定檔於11月壓軸播出的最後一部台慶劇為《疊影狙擊》，由黃宗澤、周秀娜、黃浩然主演的外購港劇，在日前已正式公開劇照和角色造型照，並是一套以警匪為題材的劇集。

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
17:45 2023/05/19
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
【News新聞女王】李施嬅爆要狂罵佘詩曼好瘋狂 　馬國明少演衰人感新鮮享受
16:44 2023/05/19
【News新聞女王】李施嬅爆要狂罵佘詩曼好瘋狂 　馬國明少演衰人感新鮮享受
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
14:57 2023/05/19
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
【香港人在北京劇透】第8集劇情預告　展覽舉行前夕名畫被盜走
16:35 2023/10/17
【香港人在北京劇透】第8集劇情預告　展覽舉行前夕名畫被盜走
【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播　陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨
12:06 2023/10/17
【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播　陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨
【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場　游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契
14:01 2023/10/17
【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場　游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契

你可能感興趣

【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
17:45 2023/05/19
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
【News新聞女王】李施嬅爆要狂罵佘詩曼好瘋狂 　馬國明少演衰人感新鮮享受
16:44 2023/05/19
【News新聞女王】李施嬅爆要狂罵佘詩曼好瘋狂 　馬國明少演衰人感新鮮享受
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
14:57 2023/05/19
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
陳展鵬 吳若希 陳豪 陳茵媺 佘詩曼 周秀娜 黃宗澤 游嘉欣 周嘉洛 娛樂人物職業

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨