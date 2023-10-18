【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待

▲ 四大台慶劇！

TVB今年迎來56周年台慶，每年觀眾最期待莫過於是台慶劇集，近日終於落實4大台慶劇，其中除了有現正熱播中的《香港人在北京》、《羅密歐與祝英台》之外，還有由視后佘詩曼強勢回巢主演的《新聞女王》，最後的壓軸之作更令人意想不到，竟是由黃宗澤、周秀娜、黃浩然主演的外購港劇《疊影狙擊》。

【羅密歐與祝英台】陳豪夫妻檔演出一家齊看首播 陳茵媺對復出作感觸：心裡有點感慨

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《香港人在北京》

由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀主演的《香港人在北京》，於上星期播出，劇情講述物業管理公司高層徐港仁（陳展鵬飾）藉運氣幫助，事業一帆風順，卻與太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙局，損失慘重。

港仁獲派往北京分公司出任CEO，視之為翻身機會，遂偕海倫北上發展，一班香港人在北京生活遇到的趣事，展鵬更要將廢棄工廠打造成文創園。

劇情輕鬆搞笑，而吳若希首次擔正女主角的表現更令人眼前一亮。

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《羅密歐與祝英台》

《羅密歐與祝英台》由陳豪和陳茵媺（Aimee）夫妻檔合演，並是二人相隔11年再度於劇集同框演出，更是Aimee婚後首部復出之作，令不少觀眾大表期待！

除了Aimee和陳豪外，更有羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，既有淒美浪漫的愛情元素，亦有火花四濺的型格動作場面，滿載官能刺激，既創新又破格。

《羅祝》故事發生在超現實世界，講述同樣富甲一方的羅家及祝家歷盡百年恩怨，雖然平日不相往來，但每5年便會以槍戰形式決鬥，為著面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算。

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《新聞女王》

第三部台慶劇乃是萬眾期待的重頭劇《新聞女王》，由視后佘詩曼相隔6年強勢回巢主演，與馬國明、李施嬅、高海寧同場飆戲。

劇中女角是不同新聞報道時段的主播，阿佘是坐正黃金時段的最Top女主播，與她搭檔的男主播是馬國明，而午間主播是李施嬅，高Ling及何依婷則分別是早上及晚間主播。隨着阿佘的離開，各人都希望力爭其「Prime Time女主播」之位，幾位主播各懷鬼胎，使出職場手段爭權！

此劇未播出已令不少劇迷期待，加上阿佘爐火純青的演技，被指有望締造「三奪」視后的全新紀錄。

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《疊影狙擊》

同樣將定檔於11月壓軸播出的最後一部台慶劇為《疊影狙擊》，由黃宗澤、周秀娜、黃浩然主演的外購港劇，在日前已正式公開劇照和角色造型照，並是一套以警匪為題材的劇集。

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