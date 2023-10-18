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【周末好去處】數碼暴龍登陸沙田新城市廣場　設1:1亞古獸打卡位限定產品必買

休閒消費 13:18 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

沙田新城市廣場正舉行「數碼暴龍祭典2023」，不但可買限定商品，更有打卡位可以影相！

召喚各位被選中的小朋友！３年前《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》陪伴太一和大和淚別亞古獸和加布獸，那份不捨的感覺仍然彷如昨日。3年後，《數碼暴龍 02 THE BEGINNING》即將於11月2日正式上映，今次輪到大輔、京子、伊織、阿猛和小光繼續帶大家冒險！

距離電影上映還有兩星期，相信各位粉絲已經心急如焚。等待之際，可以先去新城市廣場的「數碼暴龍祭典2023」掃貨，不但可買限定商品，更有打卡位可以影相。

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今次的「數碼暴龍祭典2023」周邊非常豐富，開幕短短數日，更已有商品火速斷市。多款香港限定周邊都十分吸引，如T-Shirt、雨傘、掛飾、地氈等，收藏一流！另外也有陶瓷杯碟、TOTE BAG、文件夾、毛巾、貼紙等。

當中最吸引的莫過於角色豆袋公仔，多個角色均有發售。除了一眾主角，各款數碼暴龍如亞古獸、加布獸、巴達獸、迪路獸都有，而除了成長期，更有數碼暴龍們的幼年期，或進化為成熟期、完全體、究極體的豆袋公仔，方便儲成一套帶回家收藏。

除了有得買，現場更有不少打卡位。包括1:1亞古獸、加布獸，以及一城寺賢與蟲蟲獸、大輔與V仔獸的大型紙板。除此之外，更設數碼暴龍經典珍貴對戰卡牌展覽，於指定週末將舉行卡牌對戰遊戲比賽，十分熱鬧！

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《數碼暴龍02 THE BEGINNING》期間限定店​​

日期：即日起至11月12日
開放時間：12pm至8pm​​
地點：沙田新城市廣場一期1樓東翼（蘇媽 ‧ 蘇媽對出）

記者：吳霆俊

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