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余逸思當「一日店長」 推廣少糖飲食習慣　狂沖25杯茶飲自嘲似機械人

娛樂 12:04 2023/10/18

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Yoshi獲粉絲到場支持，粉絲更準備名牌與她自拍留念。

環境及生態局及降低食物中鹽和糖委員會於2020年開始推出「少糖星期五」計劃，鼓勵市民培養少糖飲食習慣。今年「少糖星期五」繼續得到業界的鼎力支持，與近150間茶飲店攜手推動「少糖」文化。

而藝人余逸思（Yoshi）將為某連鎖茶飲店的黃埔分店擔任「一日店長」，向市民推廣少糖飲食習慣，吸引不少Fans及途人圍觀及光顧
令Yoshi非常感動:「頭先有個Fans係由我選美嗰陣已經開始支持我,佢仲攞返當年嗰個應援名牌出嚟,真係好感動。」

首次任店長的Yoshi自嘲是聲控機械人:「勁緊張，因為好多嘢要記，半糖、少糖、微糖，仲有好多唔同嘅配料，好彩有『貓紙』，但係我都仲未記到，最後有熱心嘅店員喺身邊提我。好搞笑，有張單仲有成25杯嘢飲,最後我沖咗兩杯，就畀店員叫我出去幫手收錢，做收銀可以直接同大家介紹『少糖星期五』，吸引多啲人嚟幫襯,哈哈。」

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雖然已有「貓紙」，不過Yoshi仍笑言由於飲品種類太多，難免雞手鴨腳。

少糖更健康

同時，Yoshi表示讀書時代曾到雪糕店打暑期工，說:「嗰時返夜更，每晚都要搬好大筒雪糕，我仲打兩份工，最後壓力太大搞到生蛇。」

提到她最愛的手搖飲品，Yoshi笑指自己是瘋狂Fans:「高峰時期，一日一杯都得，夏天好熱就想飲凍飲，冬天好凍又想有杯熱嘢暖身，不過我一直都揀少糖。太甜除咗會肥，對健康都有影響，特別係25歲之後身體機能差咗，少糖真係幫到手，弗啲、皮膚好啲，連毛孔都收細咗。」

市民逢周五到已參與「少糖星期五」的茶飲店買指定「少糖」或「無糖」飲品，即可獲2元折扣優惠。

分享修身小貼士

除少糖，Yoshi還分享她修身的小貼士:「除咗飲食真係做運動，每星期最少做一次打拳同拉筋，不過我啲筋好硬，所以係出去搵人幫我拉筋，真係好得㗎。」

另外，她又笑指自己手腳不協調，因此打拳是很好的訓練:「我仲會做pilates，可以鍛鍊埋深層肌肉。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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