【香港小姐】18歲混血女熱愛運動兼讀書叻　林穎嫺約法三章：科科攞A先可以學溜冰

▲ 林穎嫺的長女已經18歲啦!

87年港姐季軍林穎嫺(Wing)移民洛杉磯多年,當年息影嫁人的林穎嫺,跟美籍丈夫育有三名子女,長女Michelle日前迎來18歲生日,林穎嫺為愛女舉行生日宴,更於社交平台上載慶生照片。

18歲女長得亭亭玉立

林穎嫺邀來好友楊寶玲出席愛女的生日宴,當中她寫道:「Sweet 18 Birthday to Michelle,A night to remember celebrating with good friends and family」

只見壽星女Michelle於生日蛋糕前拍照,她遺傳了靚媽的美人胚子,跟媽媽一樣擁有一雙渾圓大眼,身穿露肩衫的她難掩豐滿身材。

學霸入讀著名學府

另外林穎嫺將愛女Michelle的成長片段上載於個人頻道,原來Michelle自細已熱愛運動,包括沙排,溜冰、打網球和划橡皮艇,從片段所見,Michelle曾於花式溜冰比賽裡奪得冠軍。

除了熱愛運動之外,Michelle的學業成績也不錯,今年9月,林穎嫺於社交平台透露愛女入讀加州大學洛杉磯分校 (UCLA) ,女兒要過寄宿生活,林穎嫺難掩不捨:「Move-in day for UCLA. We are going to miss her so much,Go Bruins!!!」

移民美國逾20年的林穎嫺,於1999年下嫁美籍丈夫Tom Dupont,2004年誕下長子Teddy,2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie,一家五口於洛衫磯生活。

林穎嫺曾於訪談裡表示三名子女也喜愛溜冰,而她負責帶他們去練習和作賽,由於學溜冰的費用不便宜,林穎嫺坦言每月花費近5000美元,足以買三間度假屋。

雖然花費不菲,林穎嫺認為只要子女開心便值得,不過林穎嫺跟子女約法三章,要「科科攞A」才可以學溜冰,若不達標就要上補習班!

