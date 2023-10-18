【香港小姐】18歲混血女熱愛運動兼讀書叻　林穎嫺約法三章：科科攞A先可以學溜冰

▲ 林穎嫺的長女已經18歲啦！

87年港姐季軍林穎嫺（Wing）移民洛杉磯多年，當年息影嫁人的林穎嫺，跟美籍丈夫育有三名子女，長女Michelle日前迎來18歲生日，林穎嫺為愛女舉行生日宴，更於社交平台上載慶生照片。

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18歲女長得亭亭玉立

林穎嫺邀來好友楊寶玲出席愛女的生日宴，當中她寫道：「Sweet 18 Birthday to Michelle，A night to remember celebrating with good friends and family」

只見壽星女Michelle於生日蛋糕前拍照，她遺傳了靚媽的美人胚子，跟媽媽一樣擁有一雙渾圓大眼，身穿露肩衫的她難掩豐滿身材。

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學霸入讀著名學府

另外林穎嫺將愛女Michelle的成長片段上載於個人頻道，原來Michelle自細已熱愛運動，包括沙排，溜冰、打網球和划橡皮艇，從片段所見，Michelle曾於花式溜冰比賽裡奪得冠軍。

除了熱愛運動之外，Michelle的學業成績也不錯，今年9月，林穎嫺於社交平台透露愛女入讀加州大學洛杉磯分校 (UCLA) ，女兒要過寄宿生活，林穎嫺難掩不捨：「Move-in day for UCLA. We are going to miss her so much，Go Bruins!!!」

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移民美國逾20年的林穎嫺，於1999年下嫁美籍丈夫Tom Dupont，2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活。

林穎嫺曾於訪談裡表示三名子女也喜愛溜冰，而她負責帶他們去練習和作賽，由於學溜冰的費用不便宜，林穎嫺坦言每月花費近5000美元，足以買三間度假屋。

雖然花費不菲，林穎嫺認為只要子女開心便值得，不過林穎嫺跟子女約法三章，要「科科攞A」才可以學溜冰，若不達標就要上補習班！

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