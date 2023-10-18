  • 23°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】18歲混血女熱愛運動兼讀書叻　林穎嫺約法三章：科科攞A先可以學溜冰

娛樂 13:22 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

林穎嫺的長女已經18歲啦！

87年港姐季軍林穎嫺（Wing）移民洛杉磯多年，當年息影嫁人的林穎嫺，跟美籍丈夫育有三名子女，長女Michelle日前迎來18歲生日，林穎嫺為愛女舉行生日宴，更於社交平台上載慶生照片。

【香港小姐】憶拍劇點滴難忘周星馳陪入院　林穎嫺為孩子急流勇退居美成CFO

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

18歲女長得亭亭玉立

林穎嫺邀來好友楊寶玲出席愛女的生日宴，當中她寫道：「Sweet 18 Birthday to Michelle，A night to remember celebrating with good friends and family」

只見壽星女Michelle於生日蛋糕前拍照，她遺傳了靚媽的美人胚子，跟媽媽一樣擁有一雙渾圓大眼，身穿露肩衫的她難掩豐滿身材。

點擊圖片放大
+5
+4

【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron　病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛

學霸入讀著名學府

另外林穎嫺將愛女Michelle的成長片段上載於個人頻道，原來Michelle自細已熱愛運動，包括沙排，溜冰、打網球和划橡皮艇，從片段所見，Michelle曾於花式溜冰比賽裡奪得冠軍。

除了熱愛運動之外，Michelle的學業成績也不錯，今年9月，林穎嫺於社交平台透露愛女入讀加州大學洛杉磯分校 (UCLA) ，女兒要過寄宿生活，林穎嫺難掩不捨：「Move-in day for UCLA.  We are going to miss her so much，Go Bruins!!!」

點擊圖片放大
+12
+11

移民美國逾20年的林穎嫺，於1999年下嫁美籍丈夫Tom Dupont，2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活。

林穎嫺曾於訪談裡表示三名子女也喜愛溜冰，而她負責帶他們去練習和作賽，由於學溜冰的費用不便宜，林穎嫺坦言每月花費近5000美元，足以買三間度假屋。

雖然花費不菲，林穎嫺認為只要子女開心便值得，不過林穎嫺跟子女約法三章，要「科科攞A」才可以學溜冰，若不達標就要上補習班！

點擊圖片放大
+4
+3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選　同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相
14:57 2020/08/23
【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選　同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相
【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端　相愛23年莫可欣：希望來世不再做夫妻
18:09 2020/11/20
【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端　相愛23年莫可欣：希望來世不再做夫妻
【他來自江湖】楊寶玲選港姐被喻歷年最高質　息影從商變女強人兼幸福人母
17:40 2021/03/16
【他來自江湖】楊寶玲選港姐被喻歷年最高質　息影從商變女強人兼幸福人母

你可能感興趣

【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選　同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相
14:57 2020/08/23
【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選　同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相
【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端　相愛23年莫可欣：希望來世不再做夫妻
18:09 2020/11/20
【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端　相愛23年莫可欣：希望來世不再做夫妻
【他來自江湖】楊寶玲選港姐被喻歷年最高質　息影從商變女強人兼幸福人母
17:40 2021/03/16
【他來自江湖】楊寶玲選港姐被喻歷年最高質　息影從商變女強人兼幸福人母
林穎嫺 娛樂人物職業 演員 楊寶玲 星二代 香港小姐 溜冰 運動 洛杉磯

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨