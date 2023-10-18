【學生壓力】調查逾4成中學生壓力指數偏高 中六名校生憂DSE手震及失眠

▲ 中學生壓力不容忽視。

開學才一個多月，接連發生多宗學生輕生事件，令人惋惜。學生輕生的背後往往源於壓力，究竟現時的中學生壓力有多大？香港青年協會「關心一線2777 8899」10月11日公布「中學生開學適應」調查結果，在5,504名受訪學生中，41.8%壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分（1為最低，10為最高）。

青協「關心一線2777 8899」於今年9月期間，以便利抽樣自填問卷形式成功訪問了5,504名中一至中六學生，了解他們的開學情緒及適應狀況。結果顯示，面對新學年，學生最擔憂的事情依次為「成績退步」（37.3%）、「學習動力低，難以自律」（36.5%）及「功課／考測繁重」（33.6%），近三成（29.5%）學生擔憂「休息時間減少」。

問卷亦參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表（Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CES-D），以了解學生的抑鬱情緒狀況。超過一半（52.3%）受訪學生評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵。青協表示，量表評分結果較兩年前（51.9%）稍微上升。雖然此結果不足以判斷受訪者是否已患上抑鬱症，惟情況令人憂慮及值得關注。

3個個案令人憂心

青協「關心一線2777 8899」於2022年9月至2023年8月期間，分別處理15,282宗與情緒相關的求助個案；另有13,795宗與校園生活相關的求助個案。當中以「學習技巧」、「升學」、及「讀書壓力」為最主要範疇；以下是熱線及網上曾經處理的個案。

個案一

有中一學生抗拒上學，原因是過往數年已習慣網課模式，不用與人交際，因此對於回校上課感到不自在，亦對新學校感到非常陌生，恐懼與他人交談。為了避免與同學接觸，她選擇戴口罩以增加安全感，減輕焦慮，以致開學至今未能認識新朋友，又擔心被同學嘲笑，出現食慾不振和睡眠質素下降的生理狀況，經常心情低落和哭泣。

個案二

有中六學生就讀傳統名校，師生十分重視成績，同儕競爭激烈。去年中恢復實體課後，馬不停蹄追趕進度。除了上課及補習，他幾近足不出户，身心極度疲倦。今年開學後，他出現手震及失眠的情況，面對聯招選科感到迷惘。雖然得到父母和朋友的關心及支持，但礙於文憑試將至，在沒有其他選擇下，唯有「頂得幾耐得幾耐」。

個案三

有中三學生既擔心成績退步，也害怕好友不再理睬他。他表示開學後，一直忙於功課，對學校的一切感到陌生和不習慣。由於選科將會影響未來三年的高中生活，需要在短時間內作出決定，讓他感到有壓力、迷失和無助。雖然老師曾建議他與同學互相分享，但升讀中三後，少有機會與好友交談，也沒有其他同學可以分享感受，因此首次致電熱線求助。

鼓勵家長要循序漸進為子女安排課外活動

香港青年協會媒體輔導中心督導主任陳英杰表示，隨著社會復常，學生的壓力指數稍為回落及更願對外求助是良好的現象。不過，學生由網課，返回實體課堂，並且要參與課外活動及補習班等，需要重新適應作息時間，不少學生更感到難以自律、注意力不集中及擔心成績退步等。他建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，切忌把行程擠滿，同時，亦可多加了解子女在學校的適應狀況，在學業上宜作出期望管理，訂立合適的目標。

陳英杰又鼓勵學生應多加注意個人情緒、心理和社交健康，適時排解負面情緒。每人的壓力來源各有不同，遇到困難時可主動向師長、社工和輔導服務尋求協助。至於調查反映部分學生對外表缺乏信心而戴口罩，他建議師長可鼓勵學生多探索自我，明白每個人是獨一無二，不應以外表定義自己，例如發掘個人長處，並且漸漸增加與人面對面交流的機會，從多方面建立自信。

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