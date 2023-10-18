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【煽動訊息】涉於社交媒體發布煽動訊息　57歲無業男還押12月再訊

社會 12:11 2023/10/18

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（資料圖片）

57歲無業男涉於社交媒體發布具有煽動意圖的訊息，被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，今（18日）被押至西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至12月4日再訊，以待警方進一步調查，包括檢驗被告手機及電腦等，被告須續還押。

被告區健威（57歲），報稱無業，被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為。控罪指，被告於2023年4月19日至10月16日在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 及X(前稱 Twitter)發布、提供或持續提供陳述、相片、圖片或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告暫毋須答辯，控方申請押後案件，以待警方檢驗被告手機及電腦等，調查會否內含其他信息，會否或牽涉其他控罪，並反對辯方保釋申請。裁判官將案件押後至12月4日再訊，被告保留8天保釋覆核，將於10月26日處理。

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記者：梁錦麟

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