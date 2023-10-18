【家教欠奉】搭長途機遭小孩狂踢椅背4小時 女乘客1招KO獲網民力撐

坐長途機和公共交通的惡夢之一，是遇上大哭大鬧。外國一名女子在網上分享，稱在乘搭15個小時的長途飛機期間，遭後座3歲幼童狂踢椅背、扯髮達4小時，最終她靠1招報復，獲網民力撐。

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綜合外媒報道，該名女網民在網絡論壇「Reddit」分享被打擾長途機上休息經歷，事主和丈夫原本準備在飛機睡覺時，遭後座的3歲幼童無間斷的騷擾，小孩先是不斷踢他們的椅背，之後站在其父母的腿上，抓住事主的頭髮，拉扯她的衣服，更行動升級，把報紙塞進她與丈夫座位之間的空間，並把玩報紙戳他們。

事主默默忍受4個小時後，幼童終放電完畢，事主以為終可休息，將椅背向後傾準備睡覺，豈料小朋友的媽媽拍她的肩膊，要求她把椅子調回原位，原因是她正把小朋友放在膝上抱住，事主傾斜飛機椅背舉動，令她感到很擠迫。

事主假裝沒有聽到這位媽媽的要求，椅子仍保持躺着的姿勢，表示「我把椅子傾斜了約4分之3，雖然沒有完全傾斜，但足以讓我睡得較舒服。因為我覺得已受夠了她的孩子，令我有幾個小時感到不舒服，並且阻礙了我的睡覺時間。」最終事主可安睡。

對於樓主的報復方式，不少網民表示認同她的行為，讚她「做得好」，認為她不應該忍受孩子的騷擾行為。「我也是家長，永遠不會容許我的孩子對其他人做出這樣的行為，尤其是對陌生人」、「我也不會讓孩子作出騷擾別人的行為。坐長途機每個人都可能會傾斜座位，每個人都有權調整椅子」，「15個小時的飛行，膝上還坐著一個小孩？給他們買一個自己的座位，這對每個人都有好處」。

幼兒搭飛機貼士

家長都擔心小朋友搭飛機時因種種原因而哭鬧，影響其他乘客。到底家長能如何做好準備，與小朋友共度飛行旅程？有資深空姐媽媽過往接受TOPick訪問時就分享出發前的5大準備貼士。

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責任編輯︰王明芳