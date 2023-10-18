【東張西望】追訪濫用難民食物卡蛇頭　東張女神梁敏巧慘被打受傷【有片】

▲ 《東張西望》團隊相當落力！

昨晚（10月17日）的一集《東張西望》，繼續跟進疑似有人利用難民食物圖利一事。

「蛇頭」彭太會利用食物卡在連鎖超市連環掃貨，購買白米、汽水等食物，再以七折價錢將貨品轉售至附近藥房，彭太並會交付現金予難民。

《東張》團隊終於在經歷樓梯追逐戰後，成功訪問彭太！

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梁敏巧被打

《東張》外景主持梁敏巧（Maggie）向「蛇頭」彭太表明身份，Maggie問問題的同時，彭太就不斷走，走進一座大廈並衝至後樓梯！

當Maggie一直尾隨彭太，準備進入後樓梯時，彭太就大力關門，險夾到Maggie。

躲在門後的彭太，更以雨傘擋著玻璃窗，更突然掉下雨傘「走人」。

《東張》團隊與彭太展開樓梯追逐戰，當Maggie追至2樓時，彭太亦突然動手，梁敏巧大嗌：「做乜打人啊？你唔好偷我哋啲嘢，彭太。」

Maggie續說：「佢打到我個嘴，好痛！同埋佢偷我哋啲嘢。嗱，唔好偷我哋啲嘢，我哋真係報警！」

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彭太：第一日做

在《東張》團隊游說下，彭太停下來接受訪問，並全程彎腰兼低頭。她說：「今日第一日做，我第一日開心，幫下啲南亞裔，佢哋自願㗎、唔關我事，我唔會搶，佢哋仲求我幫佢。」

彭太指自己只是中間人，並無從中獲利：「嘥氣！人哋咁淒涼，仲要人哋啲錢做乜？我簡直好心到痺。你訪問下好多師奶都話的好心到不得了！」

而有街坊指彭太經常在超市出現，買10至20包米、20多箱汽水。彭太回應指每一個人也需排隊。

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彭太強調「自己要」大量貨物

至於被拍到指點超市職員、經理，彭太表示不認識超市員工：「你真係唔好冤枉職員，陰功，你哋打份工。」彭太強調大量貨物是「自己要」。

藥房職員承認貨品來自超市、比市價便宜，「我哋有能力、辦法，可以喺嗰度（超市）攞，平啲賣畀你哋。」不過當Maggie表明身份後，藥房職員稱：「佢（彭太）自己放喺門口賣，係老細租（個位）畀佢，我唔係老細、我都係打工。」

超市經理則指自己與彭太不相熟，並說：「你都係問返我公司啦。」

▲ 超市經理指自己與彭太不相熟。（影片截圖）

西九龍總區重案組作出調查

涉事超市回覆《東張》指，員工一向按照標書內容及社署指引，提供相關領取食物服務，但對於有沒有發現有人現金套現食物卡，就未有任何回應。

香港國際社會服務社回應指，如發現有人濫用食物援助，將會作出處理，如：發出警告信、食物援助金額分拆發放。

社會福利署則表示，如果事件牽涉刑事成份，將會轉介警方或有關部門處理。

而香港國際社會服務社回覆指已就事件展開全面調查，並已就個案報警。警方亦表示已接到相關機構報案，案件已交由西九龍總區重案組調查。

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