【食用安全】上水酒樓疑似賣臭蟹　港男要求退換店員態度極差仲咁做【附揀蟹貼士】

▲ 上水酒樓疑似賣臭蟹，港男要求退換，店員態度極差仲咁做。

秋風起，又進入蟹季，但近日有港男在上水一間酒樓食蟹時，發現酒樓賣臭蟹，遂向店員要求退換。未料店員一開始不予以理會，經港男多次反映後才成功退換。

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有港男16日於Facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文稱，日前在上水一間酒樓食到臭蟹，遂向一名男部長反映，結果對方未聞過蟹味就直接表示，「新鮮㗎，你自己揀㗎」，隨後便離開，亦無任何處理方案。

接著樓主再繼續找其他不同的職員多次反映，約20分鐘後，男部長再次拿著一隻約2斤重的蟹，與樓主退換。

但我嗰隻5斤幾喎 ，梗係唔換。佢仲話「我都要成本㗎」。食物唔新鮮，仲可以咁嘅態度。

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在樓主與男部長的爭論下，最終男部長收回蟹隻，並進行退款。樓主解釋，當時他們有兩圍枱，「淨係我張枱隻蟹唔得，真係唔新鮮先退啫」。

他又指，蟹是未死才會發臭，「就算揀嗰陣係郁嘅，都可以係唔新鮮」，更表示，蟹的臭味在蒸出來時，廚師應該也會聞到，但酒樓卻「仲俾啲客食」。

帖文發出後引起大量網民討論，不少網民懷疑樓主的蟹被掉包，「就咁睇都覺得佢臭。掉包！生蟹換咗隻死蟹俾你。」、「揀完入去換死蟹」，同時亦批評男部長做法，「偷龍轉鳳！卑鄙」、「同佢講，錢照比，你同我食晒佢」。

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揀大閘蟹要輕力按

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

洗蟹方法︰

1.將大閘蟹放清水中浸10分鐘。

2.以硬身毛刷在蟹身、背、腹、咀及爪部輕力洗刷。

3.將蟹再浸清水10分鐘，讓污穢物分解出來。

蒸蟹方法：

1.先燒滾一鍋水，將紫蘇葉放水中。

2.大閘蟹蟹肚向上，平均放在碟上，隔水以大火蒸約22分鐘。

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拆蟹方法：

1.先揭開蟹蓋，用剪刀修剪蟹蓋邊緣，去除蟹心及蟹胃。

2.用剪刀剪走兩邊蟹鉗後，再剪走中間的肺部。

3.雙手分別捉緊兩邊蟹腳，向內用力屈，將蟹一分為二。

4.將依附着蟹肚的蟹奄拔走，並剪走蟹嘴附近的黑色部位。

5.如略嫌仍太大件的話，可以再將蟹剪開兩份。

6 將蟹鉗及蟹腳沿關節位剪開成細份，全部由側邊較軟身位置剪開，即可食用。

小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣