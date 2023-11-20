TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意

▲ 病情反覆致生活求職難，銀屑病病人易焦慮萌死意。

銀屑病，俗稱牛皮癬，患者會因為免疫系統失調，令自身皮膚細胞「內訌」，皮膚不斷發炎增生、常見有紅腫斑塊、流膿及銀白色鱗屑的現象。皮膚科專科醫生侯鈞翔接受TOPick訪問時，便提到銀屑病患者除了要忍受生理上不適外，對外界目光亦非常敏感，當身心均飽受煎熬，病人很易便會陷入一個無止境的惡性循環，有病人更會有尋死念頭，呼籲社會大眾要有同理心。

銀屑病病患易有情緒問題

侯鈞翔表示，大部分銀屑病病人不論小朋友、成人、長者，其實均有情緒困擾。至於情緒問題源頭，他則指主要來自病情的反覆及外界的歧視目光。在自身問題上，由於銀屑病是一種長期抗爭的慢性疾病，並非塗幾日藥膏便能痊癒，因此病人很容易會因為病情的反覆而焦慮不已。

最常見是有很大的焦慮，覺得自己患了很嚴重的疾病，沒完沒了，難以斷尾…

個案分享

侯鈞翔指曾有一位飽受銀屑病折磨多年的男病人長者求醫，因病情一直十分反覆，長者本人情緒已出現很大問題，有自殺傾向之餘，亦有抑鬱症狀。直至經治療後，牛皮癬有所改善，病人的情緒才一併好轉。因此侯鈞翔指出病情的好壞絕對可以非常影響病患的心情。

另一方面，侯鈞翔又指外界的目光亦往往令患者承受了不少壓力。他舉例指曾見過不少銀屑病病人有求職困難，不少僱主，尤其服務性行業，往往因為患者身上的紅腫發炎的皮膚，而拒絕考慮聘用，令病人財政上及心靈上均大受打擊。

病人可能只是去面試一份保安，但僱主見到患者有牛皮癬時，下意識很易便會認為對方不乾淨，擔心會傳染。病人最終可能便不會被優先選擇。

以上種種情況，侯鈞翔指均會令病人焦慮情況加劇，因此會衍生更多狀況，病人不但會失眠，睡眠質素欠佳，社交上亦會更為孤僻，有些患者更有機會出現甚至性功能障礙。狀況愈多，病人更難以適應社會，繼而有機會產生更大焦慮，而這些焦慮又會令病情有所惡化，最終形成惡性循環。侯鈞翔又補充指如果銀屑病病人一旦欠缺動力食慾，有茶飯不思情況，或體重有改變，這些很大機會是情緒病先兆。

對病患及外界建議

對於病人本身，侯鈞翔指一旦確診銀屑病，必須要保持一份正面態度，例如要懂得如疾病共存相處，盡量減少煙酒以免刺激病惰，病人亦應依足醫生吩咐去接受治療。他又提醒病患，儘管銀屑病十分擾人，但隨著時代進步，現在已經多了不少藥物，如外服藥物、免疫抑制劑、生物製劑，以及口服藥，均可以幫助病人控制病情及紓緩不適感。

對於外界，他則呼籲社會人士應抱著一份接受，同理心態，而非用歧視，尤其當自己對疾病非十分了解時，切勿妄加判斷。

▲ 皮膚科專科醫生侯鈞翔 (越玲瓏攝)

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記者：容惠玲