【支原體肺炎】多地爆發「支原體肺炎」兒科爆滿 重症可致「大白肺」出現2種症狀要留心

▲ 內地多個地方爆發支原體肺炎，主要感染的患者是兒童及青少年，家長要留意喇！

內地多個地區近日爆發「支原體肺炎」，感染的患者當中主要是兒童和青少年，一般每年的11月左右更達到高峰期，但今年爆發期卻提前了。

日前河南中醫藥大學第一附屬醫院的兒科區，因接收了大量感染支原體肺炎的患者，病房床位爆滿，要增加100多張床，該區更有8歲男童因感染後導致「肺爛」，而呼吸科主任徐保平表示，支原體肺炎的主要症狀有兩個：一是發熱，二是咳嗽，出現2種症狀要留心。

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綜合內媒報道，10月11日，北京、重慶、上海、河南、河北等地多間醫院，自9月以來，各醫院兒科收治的肺炎支原體感染患兒數量都明顯增加。有多位專家稱，目前全國支原體肺炎感染發病率都有所上升，從9月開始的1個多月時間內，「基本上都處於高峰期狀態」。

8歲男童肺爛

州一名8歲男童因支原體肺炎感染，肺部出現很多空洞疑似「肺爛」。該男童受訪時說，「背很疼，疼得動不了」。男童媽媽也說，「他住了幾天後，弟弟開始發燒（支原體肺炎），弟弟來了第3天的時候我也是發燒了，然後我這心裏邊就受不了！」

河南省兒童醫院呼吸科主診醫生王艷瓊表示，該男童是支原體肺炎感染合併肺壞死，

X光片影像上是有這種空洞，蟲蝕樣的空洞，就想當於一塊布爛了一樣，俗語來說就是肺爛了。

床位爆滿加過百張床

河南鄭州一家醫院的兒科部近期門診接診量也驟增，有醫生表示，「病房加床加到100多張。孩子若病情很重，一拍肺片是大片的肺炎，即是老百姓經常說『大白肺』。」但是，這和醫學上所說的「白肺」是兩個概念。通常來說，「白肺」是指雙肺瀰漫性病變，主要發生在重症感染時，其症狀和嚴重程度都與支原體肺炎有所不同。

2個症狀要注意

首都醫科大學附屬北京兒童醫院呼吸科主任徐保平表示，支原體肺炎的主要症狀有兩個：一是發熱，二是咳嗽。其中，咳嗽初起是陣發性乾咳，進展中會有咳痰。有人會出現胸痛、喉嚨痛、頭痛等症狀，少數人出現紫紺、呼吸困難等現象，應及時到醫院就診。

預防支原體肺炎

能否預防「支原體肺炎」？徐保平表示，首先市民應遠離病原體，盡量少去人多密集的封閉場所，必須去時，可以戴口罩。注意勤洗手，加強鍛煉，增強體質。另外，學齡兒童患支原體肺炎後不要帶病上學，注意休息，提高免疫力。面對肺炎支原體，家長也不用過度焦慮，對孩子來說，每一次疾病也是「升級打怪」的過程。日常培養孩子良好的衛生習慣，充足睡眠、適度鍛煉、均衡飲食，按時接種疫苗，就可以幫助孩子建立更強的免疫力，共同抵禦疾病侵襲。

另外，微博號「兒科郭凱」於10月16日發文提示，「我不是嚇唬大家，家長請注意支原體肺炎！最近我發現醫院門診支原體肺炎感染小孩很多，10個當中有6、7個孩子咳嗽肺炎，嚴重的可能已經出現白肺，家長們一定要注意！」

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責任編輯：王明芳