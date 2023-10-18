【香港人在北京】陳展鵬出盡奇招毁「褲」滅跡　吳若希殺上門向蔡潔宣示主權

▲ 《香港人在北京》

TVB台慶劇《香港人在北京》由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等參演，在昨晚（10月17日）播出的第7集，陳星妤首次挑戰喜劇大放笑彈。

昨晚《香港人在北京》劇情講述飾演時裝直播主淼淼的星妤，獲品牌方邀請擔任模特兒，惟簽約後才發現是騙局，品牌方要求她穿性感內衣進行直播，否則要賠償100萬元。不願賠錢的淼淼靈機一觸，決定將性感內衣外穿化解危機，畫面惹笑。

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▲ 《香港人在北京》

星妤零女神包袱

星妤是次放低女神包袱以搞笑造型演出令人眼前一亮，她受訪時笑言：「拍攝時都幾緊張，因為（件內衣）都真係幾貼身，所以都好尷尬，但呢場戲好好笑同埋好好玩，現場工作人員都笑晒。

提到首度挑戰喜劇，星妤說：「我經驗唔太多，原來演喜劇要用到嘅Energy係好大，都幾考起我，好開心可以嘗試演喜劇。」

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陳展鵬炮製笑料

另一邊廂，陳展鵬和吳若希再度合力炮製笑料。劇情講到淼淼直播時穿著的性感內褲、因多重意外竟落在港仁（陳展鵬飾）的洗衣籃中，為免老婆Helen（吳若希飾）誤會，港仁出盡奇招毁「褲」滅跡。

可是，正當港仁打算將內褲丟出窗外時，內褲卻意外勾在燈飾上，情急之下港仁只好以「床咚」轉移老婆視線，豈料內褲卻出其不意地從燈飾上掉了下來。正當Helen準備向老公大興問罪之師時，寶怡（戴祖儀飾）突然殺出指內褲屬於自己，劇情搞笑。

▲ 《香港人在北京》

吳若希蔡潔針鋒相對

此外，港仁舊相好蘇菲（蔡潔飾）以文創園顧問身份默默為港仁分憂解難，亦惹來Helen醋意頻生。

昨晚，Helen建議在文創園開設的港式茶記鬧出大麻煩，蘇菲暗中出手幫忙解圍，知道真相後的Helen問蘇菲：「點解要幫我？」蘇菲即以挑機口脗回應：「我幫港仁咋！」及「做咩呀？你唔鍾意我哋行得咁埋呀？」

不甘示弱的Helen除暗寸蘇菲似烏蠅趕極唔走，更宣示主權謂：「我同我老公嘅感情好好，十號風都打唔甩！」句句有骨落地。