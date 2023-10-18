【癌症殺手】男子持續1個月分段式放屁　求醫揭大腸藏巨型癌症腫瘤【附大腸癌症狀】

▲ 台灣一名50多歲的男子持續一個月放屁出現「中斷」的奇怪現象，求醫發現大腸居然長出一個巨型的癌症腫瘤。

放屁屬正常生理現象，一旦出現異常就需盡快求醫。台灣有醫生分享病例，指一名50多歲男子近一個月放屁出現「中斷」的奇怪現象，無法將屁一次全部放完，求醫後終於發現起因是大腸長出大型癌症腫瘤，導致大腸管徑的通道縮小，廢氣無法順利排出。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在節目《下班經濟學》上分享病例，表示該名男子透露自己從年輕時開始就經常拉肚子，而近1個月開始感到嚴重腹脹，敲肚子時更有「像打鼓一樣」的感覺，會聽到空氣聲。此外，男子亦發現自己變得容易放屁，卻每次都會放了又中斷，無法一次過將屁放完。

錢政弘聽罷，判斷對方的腸道可能出現阻塞，於是為對方照大腸鏡檢查，結果在結腸位置發現一個巨型的癌症腫瘤。他指出，男子之所以會出現「分段放屁」的問題，是因為腫瘤導致大腸管徑縮小，只剩小通道，所以僅有少部分空氣、水便能夠排出。

一個人放很多屁是否等同不健康？錢政宏就解釋，人每天放屁10至18次是正常現象，因為進食時攝取的碳水化合物在消化後會產生氣體，當中的成分包括甲烷、氫氣、二氧化碳等等；這些成分其實並沒有味道，只有在氣體中佔1%比例的硫化氫會有臭味，並與人食用的食物類型及份量相關。

他補充，肉類、雞蛋、牛奶、大蒜和洋蔥等食物的硫化物含量較多，因此吃完之後放屁也會比較臭，而素食者則因為攝取的碳水化合物較多，所以造成放屁多但不臭的狀況。不過，如果發現放屁出現腥臭味、腐臭味就要特別注意，有可能是腸道發炎、潰瘍、出血，甚至可能是患上大腸癌。

10大大腸癌症狀

台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良曾於Facebook個人專頁表示，大腸癌近年一直有年輕化趨勢。而吳耿良亦引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、瘜肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

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責任編輯：羅嘉欣