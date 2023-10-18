【認知障礙】港婦長期便秘大發脾氣突脫肛　認知障礙症照顧策劃師上門助推回體內

▲ 港婦長期便秘大發脾氣突脫肛，認知障礙症照顧策劃師上門，助推回體內。

認知障礙症患者需要更多關心。「耆俠會專職醫療復康中心」由香港跨界別之註冊醫療專職醫護人員所營運，日前就在社交平台分享一宗個案，指一名年長婦人因便秘問題導致情緒不穩，更出現脫肛情形。

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據Facebook專頁「耆俠會認知障礙症照顧策劃師手記」分享文章，憶述一位患有認知障礙症的陳婆婆。策劃師起初跟進時，陳婆婆情緒很不穩定，會發脾氣，會趕工人走。後來發現陳婆婆的情緒大多源自內心不安；不理解；不懂表達，以及嚴重便秘問題…

策劃師指每次到戶都會問工人姐姐，以了解陳婆婆的身體及情緒變化，其中亦得出了一些結論。

當中包括：有大便，沒脾氣；沒大便，就發脾氣。於是乎要解決陳婆婆嘅情緒問題，大便就成為咗其中嘅關鍵喇！

在透過進食益生菌、火龍果、多飲水，再加上運動及藥物輔助，陳婆婆便秘問題似乎得以舒緩，情緒亦較之前穩定。惟陳婆婆之後卻因水杯摔破，找不到原本的杯而終日拒絕喝水，導致飲水量大減，便秘問題極速惡化。

然後在黑雨過後數天的一個早上，策劃師突然收到婆婆兒子傳送給他的一張血肉模糊的照片：

話媽媽去大便太用力，痾咗粒痔瘡出嚟。我一睇，果粒唔係痔瘡，係成條直腸跌咗出嚟。

策劃師即時致電兒子了解情況，並建議立即帶婆婆去醫院看急症。醫生檢查後發現婆婆無缺血情形，亦成功將直腸推回體內，不過始終未能解決便秘問題。然後策劃師就跟兒子討論，並制定了數個預防便秘方案。

在陳婆婆出院後兩日，策劃師如常到戶跟進，由工人姐姐開門，陳婆婆卻不見蹤影，原來已入廁所20分鐘未有出來，策劃師憶述當時情形：

我心感不妙，一邊安撫一邊等婆婆出嚟。再過多十分鐘，陳婆婆滿頭大汗，行動怪異咁走咗出嚟。我望一望馬桶，見到有大便，但同時有一灘血喺度。

策劃師即刻叫姐姐幫手檢查，發現陳婆婆又痾到脫肛。並在徵求到陳婆婆同意下，用陰力慢慢幫陳婆婆將直腸推回體內。而為防同類事情再發生，姐姐不懂得處理，策劃師一邊推，一邊也教姐姐如何處理。之後數周在中西合壁情況下，陳婆婆便秘亦開始舒緩。直至上周五策劃師再家訪時，婆婆已改善脫肛情形，發脾氣情形也稍緩。

文章獲認知障礙症照顧策劃師手記授權刊登，標題內容經編輯修訂。

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責任編輯：羅嘉欣