【正能量】拍好香港美景獲香港郵政青睞推特別郵票　26歲攝影師：香港很多山景未被發掘

▲ 26歲的袁斯樂（Kelvin）曾獲得多個國際攝影獎項，包括「2015年國家地理全球攝影大賽青年組」冠軍和 2020 年成為首位獲得國際年度風景攝影師全球冠軍的華人。（圖片：湯致遠攝）

日前香港郵政宣布發行一套以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關郵品，不約而同The North Face 100（TNF 100）越野賽亦同時釋出多張的香港賽道景點照，統統由一位26歲港產攝影師掌鏡！而他不是誰，就是憑一幀《野孩子追夢的世界》照片奪得2015年國家地理攝影大賽青年組冠軍的袁斯樂（Kelvin），而自得獎後，其人生成就一個個不斷地解鎖。

在2020年，Kelvin又再成為首位獲得國際年度風景攝影師全球冠軍的華人，「野孩子」茁壯成長為國際知名的攝影師，如要他自我介紹，又會是如何呢？

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「一個來自城市的野外攝影師。本來想以自己視角、作品展示香港不同地方，除了發現可推廣香港，我也因此認識很多外國攝影師，有時他們會找我來探索香港的野外地方，這種交流是我意外的收獲。若只報稱自己為城市攝影師，是不會涉獵到這種範疇的。」

由獅子山出發

香港郵政將於10月26日發行一套以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關郵品，展示獅子山在內的香港群山景色……大概這也郵政部門找上袁斯樂（Kelvin）的原因。

▲ 乘直昇機拍攝美景也是他當攝影師中的成就解鎖之一。（圖片：受訪者提供）

Kelvin與家人同住慈雲山，父親是一名侍應，中學就讀聖文德書院，其後升上香港浸會大學應用生物學理學學，，大抵跟攝影沾不上任何關係，然而獅子山下日與夜的風景，卻跟他有着密不可分關係。

他首次接觸「攝影」是18歲，為把所飼養的熱帶魚放上網出售，遂向親人借攝影機一用。「後來他要換機，便把相機給我，當時又考完DSE，有空便帶着相機，與友人一起走上獅子山拍照，從此便愛上拍攝糅合城市的自然風景。」

那部相機就是Canon EOS 450D，自始跟他遊走香港城中的大山小路。「頭兩三年拍攝城市為主，拍得多，行得多了，發覺香港有很多未被發掘的山景景色，近年轉攻香港自然風景。而當初是想從所拍攝的照片，介紹更多人認識香港鮮人為知的山景一面，而希望能透過自己去創造，去製作一些新的風格出來。」

▲ 這幅攝於2018年，颱風山竹吹襲後，Kelvin立即「飛」到香港聯合國教科文組織世界地質公園拍攝這刻風景照，至今仍保留在他的IG社交平台上。（圖片：受訪者提供）

早上的景色拍得多了，總會想看看晚上星空景色會是如何，而當時因資源有限，他所涉獵的地方視乎通宵巴士能否到達，故早期的風景照片多是西貢和大嶼山一帶。

「因為接觸攝影這範疇，開始接觸外國的專業風景攝影師，於是便萌生一個想法，就是去發掘一些香港很少人去的景點，如獨木舟才去到的洞穴，又或要經過幾日長途跋涉才去到的地方。」

攝影師的樽頸位

他坦言行山的人可能很多，但一輯較美的、有系統的照片，到現時為止，仍未有人做，於是他自動請纓。「我覺得香港不只有城市一面，不想將香港的野外地方被埋沒，而香港需要有人做這類相去展示給其他人知道，而美景不只是冰島或美國獨有。」

就是這種很簡單、很純粹，很微細的滿足感，推動他繼續捕捉和為香港美景定格。然而，野外攝影不是隨意門可一秒即達地點，按下快門便可，也是一門需要時間、部署和等待的專業。

「攝影這門好得意，學懂一種技術，重複做一年，要試的都試過了，就會想找突破。而攝影不只講究技術，技術只佔很細的部分，長期上山自自然然會學到。而近年自覺某程度上處於一個樽頸位，是覺得自己作品不應停留這個層次，要思維上如何改變，而很多時透過在山上面會找到更多靈感。」

路是人走出來，攝影風格是日積月累，而他最喜歡的攝影師是Marc Adamus，他以拍攝外國荒野照片而聞名，也猜得出Kelvin嚮往的風格會是如何。而以往等待拍攝時，他都是依賴Google Map去研究、發掘下一個想拍攝的場地，他開始埋首他甚少去的地方。

「一年前已開始做資料搜集，先鎖定哪個地方，再開Google Map、模擬 3D 地圖，決定什麼季節去、準備什麼物資等。」

▲ 是次為TNF 100拍攝的照片中，Kelvin最喜歡是這一張。他說:「因為香港大帽山有雲海的時間很短，又有好高能見度，這個景色好難遇到。（圖片：受訪者提供）

千載一時難得一遇

然後他發現在春季的大帽山，也有雲海的景色出現；在夏季的八仙嶺山峰，可拍到香港連綿的山脈。

「香港的野外風景四季都有特色、好特別！這些都是近一兩年才去的地方，因為以前比較喜歡到地質公園。」

每一幅照片他都能巨細無遺訴說背後故事，畢竟都不是AI生成的照片。這些千載一時，難得一遇的美景，拍下來需要時間等候，也要有當機立斷的時刻，就像颱風山竹襲港過後，他立即到地質公園，造就難得一遇的照片。

「颱風後，天空多數會好清，撞正西貢市停電，那就提供一個好黑的環境讓我可以影到這一張相，過往星空沒那麼璀燦，可能因為有少少光污染。」

當然隨着知名度愈高，資源漸多，過去幾年，他已走遍逾超過30個國家，到過五大洲（亞洲、歐洲、南美洲、北美洲和非洲），他也感歎美景太多，時間太少，何況時間更是人類體能的天敵。

「一年時間太短，真的不夠用，人愈大，愈發現身體機能會衰退，而要去那麼多地方，真的要趁後生去。」

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難怪在不同季節去同一個地方，不斷重複直至拍攝一張最滿意的照片為止，才是作為野外攝影師的終極目標。

「很多時會發覺原來自己太遲才發掘到一個地方，現在很多相是以年計處理。而我的目標當然是繼續去拍，若表面一點，是想用畫面去吸引大家探索處身的大自然，而深層次的話，是希望透過我所做的事，為何可以花那麼多時間和精神在一件事上，去讓大家反思和找尋自己真正喜歡的事與物去做呢。」未來他想拍攝的地方，是尼泊爾和巴基斯坦，計劃為期一個月。「那一帶山形獨特，相信充滿挑戰性。」

記者：黃鑑江