支嚳儀飛馬尼拉參加烘焙店分店開幕 　獲當地巨星 Elisse Joson撐場支持

參加TVB《中年好聲音》而人氣急升的支嚳儀（Venus），早年在香港投資開設兩間烘焙店，日前她專程飛往馬尼拉參加分店開幕，並邀請了當地的紅星Elisse Joson擔任嘉賓，場面熱鬧。

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飛到馬尼拉參加分店開幕

Venus今次能飛去馬尼拉出席新店開張，感到十分興奮：「我喺馬來西亞都有分店，但馬尼拉係我呢個品牌第一次落海外同落地嘅一間舖頭，咁快已經開第三間，內心非常激動。」

▲ 支嚳儀飛到馬尼拉參加分店開幕。

Elisse Joson撐場

她又指走進第三間分店時，當年創業的回憶湧上心頭：「五、六年前創業，自己一個App同構思，所有回憶都湧現，就算捱咗幾多個失眠夜晚都值得，好感激搵到一班好好嘅團隊，而且，今次仲搵到Elisse Joson嚟支持，佢嘅粉絲流量有400萬，心情真係好激動。」

Venus透露除忙於宣傳烘焙店生意，亦會繼續發展歌唱事業，稍後更會推出新歌，工作相當忙碌。

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