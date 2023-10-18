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【學校數人頭】出生率減湧現殺校潮　教育局：鼓勵辦學團體整合資源

社會 13:01 2023/10/18

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教育局局長蔡若蓮。（陳靜儀攝）

近年出生率下降，部分學校收生不足須「殺校」。立法會議員朱國強於立法會提出書面質詢，要求當局回應有關班數較少小學的人手安排，包括是否有計劃在開辦11班或以下的小學增設副校長一職，以分擔校長的工作。教育局局長蔡若蓮今（18日）回應稱，不認同調整建議，當局鼓勵辦學團體及早規劃，研究鞏固及整合學校資源的方案。

朱國強指，現時開辦11班或以下的小學不設副校長職級，而教育局把該等小學校長職級訂為高級小學學位教師職級，相當於在開辦12班或以上小學的副校長職級。由於教育局對學校的要求及評核不會因學校班數較少而降低，班數較少的學校人手緊絀，其平均工作量比開辦班數較多的學校大，導致不少問題出現，包括頻繁人事更替、管理層長期處於不穩定狀態、學校難以持續發展、教師專業發展受阻，以及嚴重影響學生學習。

蔡若蓮表示，教育局近年推行多項增加人手、穩定教師團隊及提升教師專業角色的措施，均惠及不同規模的小學，包括開辦11班或以下的小學。

而在管理層方面，教育局持續優化小學管理層的職級安排，包括由2020／21學年起把開辦11班或以下的公營小學的小學課程統籌主任職位，由助理小學學位教師職位或課程統籌津貼提升為小學學位教師職位，以加強支援規模較小的學校的課程領導工作；由2022／23學年起落實改善小學中層管理人手的措施，所有小學（包括開辦11班或以下的小學）有更多主任級教師承擔學校管理職務，以提高學校管治水平，增強專業能量，提升教育質素；而教育局亦由2022／23學年起理順公營小學校長和副校長的薪酬，此措施同樣惠及小規模學校的校長。

蔡若蓮認為，在落實上述的優化措施後，不同規模的小學的管理人手及校長待遇已得到合理改善。就朱國強所指個別學校出現人事及管理的問題，教育局認為應聚焦問題的核心，對症下藥，不應以為單靠增加人手或提升校長待遇，便可解決問題。

她強調，學校須善用公帑，發揮專業，確保教育質素。因此，教育局不認同調整開辦11班或以下的小學人手及校長職級以解決問題的建議。蔡若蓮重申，隨着適齡學童人口減少，部分學校的規模或會有所改變，教育局會與不同持份者，以學生的利益和福祉為依歸，採取多管齊下的措施，包括鼓勵辦學團體及早規劃，研究鞏固及整合學校資源的方案，穩定教學環境，確保教學質素。

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記者：黃穎津

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