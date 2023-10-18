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【易通行】過海隧道拆收費亭騰出2萬平方米土地　林世雄：將擴闊巴士站改善交通

社會 13:21 2023/10/18

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運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

政府分階段推行大規模的改善措施，包括「易通行」、「633」固定收費方案，以及「不同時段不同收費」方案，紓緩本港各條過海隧道及其附近的擠塞問題。立法會議員陳恆鑌今日（18日）在立法會會議向運輸及物流局局長林世雄提問，查詢當局會如何發展各過海隧道口在拆卸收費亭後騰出的土地。林世雄回覆表示，空間會用作改善隧道出入口交通的用途，包括擴闊現有巴士上落客和進出巴士站的空間、增加車道旁的緩衝區以確保隧道安全運作。

林世雄指，預計西隧、紅隧和東隧可分別騰空約12700、4500和5800平方米的土地面積。短期內，有關空間會用作改善隧道出入口交通的用途，包括擴闊現有巴士上落客和進出巴士站的空間、增加車道旁的緩衝區以確保隧道安全運作，以及理順行車線的安排等。長遠而言，騰出的空間可配合鄰近區域的發展，政府在進行相關規劃工作時將一併考慮。

林世雄表示，政府的運輸政策是以公共交通為本，鼓勵市民盡量使用公共交通服務，減少依賴使用私家車出行。政府致力在合適的鐵路站或鄰近地點提供泊車轉乘設施，鼓勵駕駛者停泊車輛後轉乘鐵路，藉此減少駛進交通相對繁忙地區的車輛數目。目前，全港有24個停車場提供泊車轉乘優惠，提供合共約9700個泊車位。為進一步增加泊車轉乘設施，運輸署正研究在合適的短期租約停車場，目標選址包括荃灣、青衣、馬鞍山等，以及按「一地多用」的原則新建的公眾停車場，加入提供泊車轉乘優惠的條款。政府在《交通運輸策略性研究》下正構思按「一地多用」的原則建設新一代運輸交匯樞紐，當中會探討在合適的運輸交匯樞紐提供泊車轉乘設施。

被問到當局會否考慮增建一條往中上環的行車線，疏導西隧港島出口往中上環一帶的交通，林世雄則指，運輸署正與相關政府部門研究，如技術上可行，政府會進行詳細設計並擬定推展的時間表。

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記者：吳穎嵛



　　

 


 

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