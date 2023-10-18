【中一報名】2024/25學年中一入學必睇　21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽

▲ 21間熱門直資中學報名詳情及學費。

本港多間直資中學近日陸續接受中一報名，當中不乏在公開考試成績優異的傳統名校，吸引家長為子女報讀。直資中學有相對高的自主權，可自訂課程，不參與教育局的中一派位，因此可自訂中一收生的程序及申請日期。

TOPick根據學校網頁資料，整理了21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及申請方法等，供家長參考。家長可以留意心儀學校的報名資料及學費詳情，以免曾失入讀機會。

本港中學分為4類，包括資助、官立、直資和私立，官立及資助中學不收學費，直資和私立則會收學費。而直資中學亦有分兩類，第一類與官立及資助中學一樣，跟隨教育局的「中學學位分配辦法」收生，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。

不過，大部分直資中學都自訂中一收生的程序及申請日期，這些非參加派位的直資中學，多數在每年9月至12月接受下學年的中一入學申請。以下為21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及學費資料。

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港島

聖士提反書院

申請日期：10月7日至12月1日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：2024年1月13日或20日

2024/25年度中一學費：$74,550 (*待教育局批核)

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保羅男女中學

申請日期：10月30日至11月17日

申請方法：網上申請

面試日期：2024年3月9日

2023/24年度中一學費：$72,400

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

聖保羅書院

申請日期：11月4日至12月4日

申請方法：網上申請

面試日期：2024年2月24日

2024/25年度中一學費：$44,800 (*待教育局批核)

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

港大同學會書院

申請日期：11月13日至12月12日

申請方法：網上申請

面試日期：2024年1月6日

2023/24年度中一學費：$41,700

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保祿學校

申請日期：即日至11月30日

申請方法：網上申請

面試日期：12月11日

2023/24年度中一學費：$30,000

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍

拔萃男書院

申請日期：10月16日至11月17日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

2023/24年度中一學費：$57,830

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖瑪加利男女英文中小學

申請日期：即日至12月30日

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

2023/24年度中一學費：$46,770

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教崇真中學

申請日期：2023年11月1日至2024年1月10日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

2023/24年度中一學費：$40,000

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

拔萃女書院

申請日期：已截止

協恩中學

申請日期：10月14日至10月26日

申請方法：網上填表後親自遞交

面試日期：第一輪—11月18日；第二輪—2023年12月至2024年3月

2023/24年度中一學費：$39,160

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

德望學校

申請日期：10月9日至11月10日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—2024年1月6日；第二輪—2024年1月16至27日

2023/24年度中一學費：$35,000

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局顏寶鈴書院

申請日期：11月20日至12月23日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

2023/24年度中一學費：$34,700

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

匯基書院東九龍

申請日期：2023年10月3日至2024年1月12日

申請方法：網上申請

面試日期：2024年2月3日或24日

2024/25年度中一學費：$29,800

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖道迦南書院

申請日期：10月9日起

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月18日

2023/24年度中一學費：$24,600

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

英華書院

申請日期：11月18日至29日

申請方法：網上申請

面試日期：2024年1月13日

2023/24年度中一學費：$24,000

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

新界

啟思中學

申請日期：9月25日至11月30日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

2023/24年度中一學費：$90,290

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

宏信書院

申請日期：9月25日至11月13日

申請方法：網上申請

面試日期：12月1日

2023/24年度中一學費：$78,920

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

林大輝中學

申請日期：11月20日起

申請方法：網上申請

面試日期：2024年1月6日或13日

2023/24年度中一學費：$40,400

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

優才楊殷有娣書院

申請日期：10月24日至11月22日

申請方法：尚未公布

面試日期：第一輪—12月2日；第二輪—12月23日

2023/24年度中一學費：$39,600

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

香港神託會培基書院

申請日期：10月16日至12月13日

申請方法：網上申請(（12月13日截止）、郵寄或親自遞交（12月4日截止）

面試日期：2023年12月或2024年1月

2023/24年度中一學費：$27,440

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局羅氏基金中學

申請日期：9月26日至12月4日

申請方法：親自遞交

面試日期：第一輪—2024年1月13日或14日；第二輪—2024年3月2日

2023/24年度中一學費：$19,800

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜