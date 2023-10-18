【網絡熱話】數學題目「媽買5塊餅怎麼分4兄弟？」　小學生打破公式化答案獲讚：高情商

數學題「媽媽買回5塊餅分給兄弟4人，怎樣分才是最公平合理的呢？」，你會如何回答? 內地有一位小朋友就以人性化解讀一貫公式化的數學題，打破標準的答案，令人暖心。內地網友「豆豆說」 近日在微博分享了這個窩心的例子。

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題目紙上印上「媽媽買回5塊餅分給兄弟4人，怎樣分才是最公平合理的呢？」欄畫了5個圓形示意圖，大部份人可能閱讀題目後，自然地會在 4 位兄弟各分一個餅之後，再把最後一個平均劃分。

不過，在該帖文分享中，答題欄寫上竟是「可以給媽媽一塊！」這不只解決了4 位兄弟「公平」分餅的問題，更可孝敬媽媽！這可能不是可獲得老師給予分數的答案。發原帖網友忍不住笑著寫「沒有答錯，是答案錯了。」

這則貼文一出立即引起網友熱烈地討論，「答錯了試卷，卻答對了人生」、「出題人：我真該死啊！」、「一百分！一百分！」、「媽媽最辛苦，要吃4個，剩下的一人掰一塊就行」、「兄弟少了，再生一個」。

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責任編輯︰王明芳