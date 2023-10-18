【染髮過敏】女子自行染髮後嚴重過敏　面腫如豬頭2日無法睜開眼【附消委會安全染髮劑】

▲ 女子自行染髮後嚴重過敏，面腫如豬頭2日無法睜開眼。

不少人都有染髮的習慣。英國南安普敦一名49歲女子早前自行染髮後，出現嚴重過敏，面部腫脹如豬頭，足足2天無法睜開眼睛，視力更受到影響。

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根據英國《每日鏡報》報道，該名女事主透露自己從16歲起便開始染髮，她在3年前曾因使用含氨的永久性染髮劑而出現過敏，當時醫生將其歸因於服用的藥物。

9月9日早上，她使用不含氨的半永久染髮劑染髮，以為不會出現問題，未料晚上感到不對勁，頭部開始發癢。直至翌日早上起來，她的面部嚴重腫脹，猶如豬頭。家人立即報警求助，醫護人員到場為其塗抹藥膏，處理頭皮上的水泡。但後來她的病情惡化，雙眼無法睜開，幾乎看不到東西。

事主其後由救護車送院，醫生安排她服用類固醇及抗組織胺藥物。由於視力受到影響，在住院2天期間，她要依靠他人協助行動。

她又透露，頭痛和腫脹症狀持續約10天才緩解，而左眼視力經過一段長時間才完全恢復，又指現時眼部皮膚非常鬆弛，直言以後再也不會染髮。

皮膚科醫生：應先在髮線邊際試用

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，染髮劑的顏料及防腐劑均有機會引起敏感，如對染髮劑敏感，首先會在髮線位置腫脹、痕癢，若抓破後會流出分泌物，再嚴重入血會有生命危險。陳醫生建議：

自行染髮前最好先在髮際線試用染髮劑，如有紅腫就要立即洗走。

他提醒使用者，切勿以為轉了品牌就會沒事，不同牌子或含有同樣致敏成分，若試過對某種成分敏感，就要避免使用。本身的皮膚較為敏感的人士，使用Henna或「低敏」的染髮劑時也不能掉以輕心。即使一向沒有敏感症狀的人，使用前也要留意說明書上的指示，留意每款染髮劑的所需時間。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣