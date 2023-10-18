【偷步拎MPF】36歲漢訛稱永久離港圖領強積金　涉行使虛假文書被捕

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一名36歲男子企圖提早領取約7.5萬元強積金，懷疑使用虛假文書訛稱永久離開香港，遭警方拘捕。

警方交代案情稱，今年5月接獲強積金公司報案，指發現有強積金成員懷疑使用虛假的「基於永久性地離開香港的理由而申索累算權益的法定聲明」，以申請提早提取共超過100萬元的強積金。

觀塘警區重案組人員接手調查，根據情報分析及經深入調查後，人員昨日（17日）於青衣拘捕一名36歲姓何本地男子，涉嫌「行使虛假文書」以提早領取約7.5萬元強積金。

調查發現，有不法分子向被捕人聲稱可以協助被捕人申請提早提取強積金並在成功申請後抽取約2.7萬元佣金。

案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第73條，行使虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。市民切勿以身試法。

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記者：吳卓峰