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【濫用公屋】被舉報有車有樓房署收回公屋 新來港婦不忿：專搞新移民

休閒消費 13:39 2023/10/18

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公屋近年經常出現被濫用的情況。

公屋是公共資源，原意是幫助低收入家庭解決居住問題，但歷年被濫用，情況非常嚴重。有新來港婦人獲分配公屋後，被人舉報在内地有車有樓，被房署要求28日內需要搬走，新來港婦人上訴失敗，上網請教如何處理其個案。

該名新來港婦人在facebook專頁「公屋討論區」分享自己的經歷，她與家人在2011年申請公屋，輪候7年後終於獲分配公屋，並於2017年7月上樓，現已居住6年。

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她續稱，今年5月份收到房署信件通知，要求她去房署見主任，原因是有人投訴她在内地重慶市有樓有車，並提交上樓前一年（2016年7月至2017年7月）的收入證明。新來港婦人表示，自己曾發信給大陸銀行、國土局跟車管所索取證明，但全部沒有收到回覆，她更强調自己在重慶沒有車及房子。

房屋署主任復核文件後，指她獲配公屋前的半年，入息及收入超出要求，指責她不誠信。

話我不誠信，因為當年拿樓時樓下接待我們的房署主任叫我填資料，我當時只是填了我平常的大概收入21K左右，按公司提供當年收入超出3000多元，已超過當年房署要求的3個人單位收入金額22,390元，所以我沒有資格住這個公屋。

房屋署給予她一次上訴的機會，新來港婦人於是聯絡前公司索取當年收入明細，試圖想證明薪金部分金額，不屬於獲配公屋前半年的收入，但最後仍然是多出600元。

婦人在9月28日語上訴委員會主任見面，並遞交證明資料，但10月11日收到信件通知，必須在28日內搬走。她對此表示不滿，指責房屋署專門搞新移民。

我們這種低收入家庭，就靠老公一個人返工，又沒有存款，能搬去哪裡，現在都不知道該怎麼辦，那麼多人住公屋的人有車有樓不去查，來查我們這些低收入家庭。

根據《房屋條例》規定，任何人士若就房委會要求申報的任何資料，例如家庭入息及資產，以及是否擁有香港住宅物業等，明知而作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元和監禁6個月。房署强調，無論有關人士是否被起訴或定罪，房委會均可根據《房屋條例》賦予的權力，終止有關公屋單位的租住權。

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