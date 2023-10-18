【重頭馬戲】加拿大雜技團來港演出3場　亞洲首演即日起搶飛

▲ 《奇幻飛躍旅人》劇照。（圖片來源：Jean-François Savaria）

來自加拿大的著名當代形體劇場藝團七指雜技團十二月初來港呈獻三場精彩絕倫的《奇幻飛躍旅人》，為亞洲首演。七指雜技團以雜技、戲劇、音樂和舞蹈形式將一群陌生人在火車旅途中相遇、重逢和告別的奇幻故事訴說出來，並為康樂及文化事務署本年度的「冬日開懷集」系列揭開序幕。



故事以火車為背景，每名旅客運用奔放的形體動作表達各自的夢想，當中的綢吊、空中飛人、走鋼索、雜耍、呼啦圈等令人歎為觀止的技藝展現表演者的形體藝術和美感，加上編舞、多媒體特效、音樂和獨白情節完美結合，緊緊捕捉人與人之間的連繫和情感的本質，為不同年齡的觀眾帶來難忘的劇場體驗。



七指雜技團於2022年成立，致力為雜技表演重新定義，將之去蕪存菁後回歸至刺激的本質，七位創辦人以挑戰極限的雜技以及頌揚生命的戲劇風格來訴說故事，並創作多部巡迴演出的品牌節目，還發展出各式各樣的劇場體驗。



「冬日開懷集」系列：七指雜技團《奇幻飛躍旅人》12月1及2日（星期五及六）晚上8時，以及12月3日（星期日）下午三時在沙田大會堂演奏廳上演。票價分180元、260元、320元及380元。



節目另設兩場工作坊（英語主講，附以粵語翻譯）。首場工作坊11月30日（星期四）晚上8時在沙田大會堂音樂室舉行，適合有舞蹈或體操根底、並希望加深對雜技認識及提升相關技巧的人士參加。次場於12月2日（星期六）下午二時在沙田大會堂舞蹈室舉行，藝團成員將以互動方式指導參加者認識不同雜技技巧的入門功夫，每場工作坊票價為150元。

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責任編輯：吳穎嵛