【人寵共融】愛協推行「帶狗狗上班」計劃　員工Pet Pet共處有助紓緩壓力

▲ 過去也有一些辦公室容許狗隻陪同員工上班，如本報曾訪問帶同狗狗上班的拔萃男書院附屬小學副校長吳鳳婷。(經濟日報圖片庫)

香港愛護動物協會(「愛協」)一向積極宣揚人寵共融社會信息，繼4月時舉行過「狗狗過大海」活動，今個10月亦推出「帶狗狗上班」計劃，鼓勵更多企業接納員工帶同寵物上班，建立狗狗友善的工作空間。

能攜同愛寵一同上班是許多寵物主人的夢想，研究顯示寵物友善的工作環境，對寵主及未有飼養寵物的員工均帶來莫大裨益。

最新影片推介

為辦公室提供支援

根據LiveCareer1的一項調查，76%受訪者認同與寵物一同工作是正面的體驗；51%員工認為能增加同事之間的輕鬆互動；33%表示工作環境氛圍可令人感到放鬆；?28%則稱有助壓力減輕。

而愛協推出的「帶狗狗上班」計劃，便旨在促進香港成為人寵共融的和諧社會，同時藉此籌款支持動物福利工作。

為支援企業於辦公室推行狗狗友善文化，愛協於10月開始推出一系列的服務，包括進行活動場地考察、為辦公室作評估，提供籌備指引及狗隻行為訓練課程等，另外亦會協助舉辨寵物友善的工作坊和市集。透過計劃，愛協希望更多人能體驗有寵物陪伴上班的好處，同時提升員工對公司的投入感。

▲ 曾有帶同狗狗上班的寵物主人，指人狗共處令工作氣氛更輕鬆。(受訪者提供)

狗狗返工好輕鬆

其實過去也有一些辦公室或工作場所，僱主都曾主動舉辦寵物上班日，容許員工帶同自己的愛寵上班。如曾於貿易公司工作的Angie，也曾在公司舉行的寵物上班日，帶了她的貴婦犬上班。

她憶說：「當時我把狗狗放入寵物袋，然後坐車回公司，因為狗狗身形較小，我也可以把牠放在腿上，或讓牠坐在辦公桌，同事們見到有隻可愛狗狗，都紛紛過來要拍照，令工作氣氛很放鬆。」不過，她說也要定時帶寵物如廁，也要確保牠不會弄髒辦公室環境。

寵主應有態度

香港飼養寵物的人雖多，但能讓動物進入的公眾地方有限，愛協自?80?年代起已積極促進人寵共融的公共交通和公眾空間，並確保寵物主人可以履行他們的責任，保持寵物身心健康。因寵物能幫助人們舒緩壓力和焦慮，在都市人的生活中扮演重要的角色。故愛協明白滿足動物的需求亦非常重要，近年亦希望人寵共融的趨勢能延伸到其他領域，例如辦公室和銀行等基本服務。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

作為主人，要享用社會人寵共融的資源，本身亦需做好應用的攜帶寵物禮儀和細節，如遵守法律及場所設定的規則。基本的原則包括：必須保持寵物以繩牽引、清理寵物的排泄物，而且不要亂拋垃圾。同時要尊重其他寵物主人和沒有寵物的市民。此外，亦要了解自己的寵物需要，如果發現寵物去陌生地方會造成壓力，就應該考慮是否要帶同出外。

記者：陳家昌