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【香港小姐】陳庭欣飲宴行頭比閨密遜色　由公屋搬到3千呎豪宅成「10億女友」

娛樂 16:22 2023/10/18

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陳庭欣行頭比閨密遜色。

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活愈來愈富貴。早前，兩人一同飛到印尼峇里島出席好友婚禮，順便拍拖享受二人世界。

而主人家日前再返港於六星級酒店補擺喜酒，今次Toby就獨自出席飲宴，男友Benny未有同行。Toby將婚宴相片放到社交網站，與眾同樂，有眼利網民對Toby赴宴行頭作出評論，直指她比同行閨密遜色。

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從相中可見，悉心打扮的Toby穿上寶藍色晚裝裙亮相，喱士設計若隱若現，高貴又性感。不過，手上卻拿著一個價值1萬多元的Prada手袋，此款更不是大熱款式，網民認為跟其造型不太配匹。

陳庭欣用1萬多元的Prada手袋，相比起閨密們用的70萬元的Hermès Kelly Bag，明顯遜色。（IG圖片）

正所謂「冇比較，冇傷害」，在旁的閨密個個行頭十足，其中兩位女友人分別揹著價值70萬元的Hermès黑色鱷魚皮銀釦mini Kelly Bag和近70萬元的Hermès黑色鱷魚皮金扣Kelly Bag，相當奢華。

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住月租10萬豪宅

現年36歲的Toby於2018年6月認與Benny相戀，曾與家人同住九龍灣啟晴邨，入行時曾被稱為「公屋港姐」。

其後生活質素愈來愈高，於2020年底開始進駐月租10萬元的沙田九肚山洋房，與男友築愛巢。Toby不時在社交平台分享日常生活照，豪宅內部環境不時曝光，成為網民討論焦點。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉該以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

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她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。

去年，Toby慶祝34歲生日，在社交平台分享慶生照令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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