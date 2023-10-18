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【湯水食療】落雨濕氣重脾虛易疲倦　3款中醫養生食療袪濕暖胃

保健美顏 16:30 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

3款中醫養生食療袪濕暖胃。

落雨濕濕，容易令人疲倦、精神萎靡。TOPick整合了3款中醫食療，有助健脾祛濕，紓緩身體濕困徵狀，不妨參考一下。

註冊中醫師李廣冀曾在社交平台推介一款「蓮藕扁豆赤小豆豬肉湯」，補而不膩，有助健脾祛濕；若想增強清熱效果，可加入綠豆；若想增添鮮味，則可加入章魚乾，但要注意含章魚乾的湯水不適合患有濕疹、皮膚敏感人士飲用。

1. 蓮藕扁豆赤小豆豬肉湯

  • 材料：蓮藕2節、扁豆2両、赤小豆2両、生薏米1両、蜜棗6粒、陳皮1片、薑片1片、瘦肉10両
  • 做法：蓮藕去皮洗淨，切塊備用；扁豆、赤小豆、生薏米及蜜棗洗淨；陳皮浸水至軟身；所有材料加水煮沸後，轉小火煮；煲2小時後即成。

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而註冊中醫師許素宜亦曾推介2款簡易速成的袪濕食譜，其中生薑薏米水可謂男女皆宜，可以一次過煲多些，然後放於雪櫃，然後加熱便可當水飲用，除了可健脾袪濕，對男士前列腺健康尤其有益。

2. 生薑薏米水

  • 材料：生薑連皮3片、生薏米30克、紅糖少許。
  • 做法：生薏米先浸30分鐘備用；鍋放入3碗，加入薏米、生薑煲30分鐘後加入紅糖，薑取走，即可食用。
  • 功效：溫中利水，和胃去濕作用。紓緩經行水腫、經痛、中焦濕重無胃口人士。

3. 淮山茯苓陳皮粥

  • 材料：鮮淮山5片、茯苓15克、陳皮1角、米適量。
  • 做法：茯苓先煎水15分鐘取汁備用；陳皮浸軟切絲，米煲滾後將鮮淮山加入，煲至米變軟腍加入陳皮﹑茯苓汁，再煲多5分鐘即可食用。
  • 功效：健脾利水化濕作用。適合脾胃虛弱、疲倦無力人士。

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責任編輯：羅嘉欣

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