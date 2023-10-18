【親子好去處】11月親子好去處推介 黃金海岸有車展及迷你汽車駕駛體驗

▲ 11月親子好去處推介。

11月秋高氣爽，除了行山還有甚麽親子好去處值得去呢？為慶祝香港黃金海岸30周年，香港頂級車壇盛會Gold Coast Motor Festival（GCMF）將於今年11月11日至12日在香港黃金海岸舉行，既適合愛車的爸爸，也適合愛車的小朋友，親子好去處有多個好去處。

本屆Gold Coast Motor Festival與頂尖汽車和遊艇品牌，以及收藏家合作，呈獻環球精選的珍藏經典名車、最炙手可熱的超級跑車和遊艇，陣容鼎盛。不論在歷史、工藝、馬力以至科技方面均為極高水平，居同類之冠。

今年展出的多款珍罕名車包括90年代GT1賽車界的三架傳奇性名車 — McLaren F1、Mercedes CLK GTR及Porsche 911 GT1，首次在香港同台亮相。此三款全球限量賽車標誌汽車發展的黃金時代，在賽車界上亦是極具歷史意義的里程碑。

另外，今屆還將展出一系列來自世界各地和萬眾矚目的名車及豪華遊艇，包括不同年代的經典古董名車，Rennsport五十周年系列以及船身長達41呎至95呎的遊艇等。

GCMF 2023將與香港公益金合辦慈善駕駛活動，車展門券部分收益將捐贈予香港公益金，進一步支援其本地社區服務。成人票價為200元，3至11歲小童及65歲或以上長者的票價為100元。

車迷及一家大小的周末好去處

Gold Coast Motor Festival活動豐富多元，迎合汽車和賽車愛好者、收藏家和大眾不同喜好人士參與。活動期間，香港黃金海岸，包括黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會、香港黄金海岸酒店、黃金海岸商場及黃金海岸住宅，臨海地段將化身汽車主題專區，每個區域都將融合汽車、時尚生活與娛樂等元素，場內特設多款親子遊樂設施，包括兒童電動賽車場、汽車主題充氣樂園、幼兒碰碰車及迷你汽車駕駛體驗。

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