【智方便】「智方便」推8項改革　簡化帳戶登記流程

▲ 「智方便」推出8項改革。（曾耀輝攝）

政府一站式個人化數碼服務平台「智方便」推出近3年，資科辦指，「智方便」將推出8項改革，包括簡化身份證認證、設置「授權數據交換閘」讓各政府部門資料可在獲授權後互通等，盼吸引更多市民和私營機構使用。

資科辦5月獲撥款約2億元提升「智方便」，網絡安全及數碼個人身份部高級系統經理易玉華指，上周已更新平台至最新版本，市民即使未登記或登入，亦可瀏覽多項即時生活資訊，包括天氣、交通狀況等，冀吸引更多人下載，未來將逐步加強系統容量等。

「智方便」過去不時遭垢病是「至不方便」，登記時不但要進行臉容辨識、指紋驗證等，掃描身份證時，更須從3個角度拍攝。易玉華稱，正研究利用新一代智能身份證的特徵，開發更方便但不影響準確性的認證流程，技術料明年推出，屆時市民或僅須從單角度拍攝身份證。

易續稱，各政府部門現因私穩問題，不能互通市民資料，令市民在不同部門作申請時，要反覆填寫文件，故明年會設置「授權數據交換閘」，令政府部門獲市民授權後，可透過「智方便」互通資料，平台則同時增設個人儀表板，讓市民一站式檢閱繳費狀態等。

「智方便」亦將推出身份二維碼，當中部份身份資料會被屏蔽，是更保障私隱的身份確認方法；另外正跟廣東省密切溝通，讓平台成為港人在當地的身份認證渠道。

推「一鍵登入」功能 接達常用政府服務

另為達致政府服務「一網通辦」，「智方便」明年推出「一鍵登入」功能，讓市民在平台接達常用服務，如租訂康體設施、續領車牌等，而不是只被引導至相關部門網站；亦會圖文並茂展示康樂、交通等熱門服務分類，且加強搜尋功能，讓市民可更快速找到所需服務。

「智方便」現提供近300項服務，當中政府和公營服務佔9成，包括康體通、稅務易等，私營服務佔1成，有中銀遙距開戶功能等。易玉華說，平台明年將提供額外即時身份認證功能，市民進行重要或大額交易時，可在平台做容貌辨識，銀行等可因而減省實體身份認證服務成本，冀吸引更多商業機構加入提供服務。

副政府資訊科技總監 （署理） 張宜偉指，期望平台使用人數會大幅提升，將增設約60個「智方便」自助登記站，並加強地區推廣。

資訊安全及私隱管理系統 獲國際認證

近月有多間公營機構都遭黑客入侵，大量用戶資料洩漏。張宜偉指，共花了6個月至1年時間，「智方便」成功獲資訊安全管理系統認證（ISO/IEC 27001︰2022），以及私隱資訊管理系統認證（ISO/IEC 27701︰2019），且是首個取得後者的政府平台，反映平台有全面措施防範攻擊和妥善處理私隱。

張宜偉說，相信取得認證可讓市民在使用「智方便」時，用得更安心，亦有助鼓勵網上服務提供者，特別是銀行和保險業，透過系統提供更多服務。

資科辦補充指，「智方便」在政府私有雲端平台管理，通過中央互聯網通訊閘連接互聯網，且採用多層網絡安全保安技術、防火牆、入侵偵測和應變系統等，監測系統流量、加以分析和作出警報。每2年亦會進行嚴格網絡安全審查及私隱評估，並設電腦保安事故應變小組，若發生電腦保安事故，可即時向監察機構通報。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，獲認證不代表萬無一失，特別「智方便」是被公眾使用的系統，被入侵風險更高，政府設置24時網絡安全保護網，才降低了其被攻擊和資料外洩機會。他建議政府盡快擴大保護網至所有公營機構，以打好黑客入侵攻防戰。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心