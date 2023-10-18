【提升專注力】10優港姐麥明詩公開兒時玩具　訓練出4種技能刺激腦部成就劍橋學生

▲ 麥明詩公開兒時玩具！

從遊戲中學習，是近年流行的教育方式，除了是活動教學外，從中也訓練出子女的專注力！10優港姐麥明詩從小公認聰明轉數快，原來她父母從小就用妙法去刺激她的腦部發展，培育出她成為劍橋大學法律學生。

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麥明詩在社交網發文多謝媽媽給她在遊戲中學習，令她的童年很愉快:

我一直好多謝媽媽從小俾我喺遊戲中學習，令我對世界保持好奇心，搵到自己嘅興趣，仲擁有一個好愉快嘅童年。

▲ 麥明詩多謝父母從小讓她在遊戲中學習。

她說會跟哥哥砌LEGO，當中學習到分工及溝通技巧，

記得細個每年暑假都會同哥哥砌LEGO顆粒，一齊建造一個城巿，由起城牆，到分工完成唔同嘅建築物，雖然間中都會爭配件，但過程中的確令我學識點樣同佢溝通，佢仲會教我解決問題，所以我哋都而家關係都好好㗎。

而砌LEGO亦訓練到她的4種技能，

砌LEGO令我習慣咗要有始有終去完成一件事，仲由細訓練到我嘅專注力、記憶力、執行力同3D思維等等，唔止對讀書有幫助，大個咗我仲可以應用喺組裝傢俱同電腦上，連睇地圖都叻啲！

她表示如果將來成為媽媽，一定會跟女兒一同砌LEGO

如果將來生咗個女，我一定會跟同她砌LEGO，比併用LEGO顆粒去「還原」同一件實物，睇吓邊個砌得最似樣，過程中仲可以睇到佢嘅性格、創意同埋解決問題嘅能力。相信如果從小俾佢接觸LEGO顆粒嘅話，佢好快就會砌得叻過我。

積木提升專注力及創意

玩具對於成長有很大幫助，其中家長及幼兒教育課程導師何基佑就指自己兒子從玩積木中發現他專注力和創意都有所提升:

他喜歡把積木疊高，甚至砌一座有一座的「大廈」，建構自己的城市！過程中除了看到他不斷在進步之外，亦發現他的專注力和創意都有所提升。

何基佑提議父母應該「陪玩」，

每個孩子需要玩，因此實體的玩具是很重要。不過玩具本身只是死物，如果家長願意花時間和孩子一齊玩，則會賦予它生命和無限可能。玩樂過程中的互動除了能夠建立親子關係，亦能夠豐富孩子的詞彙，提升學前概念，和訓練解難能力。

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責任編輯:王明芳