【護髮食物】營養師解構白髮6成因 推薦9種黑髮必吃營養素
不少人都有白髮煩惱，台灣有營養師最近就在社交平台分享，即使長出白頭髮也可以黑回來，公開了9種讓白頭髮黑回來的營養，關注頭髮健康的人士不容錯過。
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台灣營養師程涵宇最近在Facebook專頁分享「最完整白髮byebye飲食清單」。程涵宇指出，人之所以會長白頭髮，原因與缺乏營養、壓力、肥胖、抽煙、缺乏運動、疾病、遺傳都有關係。而家族遺傳因素與「少年白」的發生最相關，另外肥胖及抽煙都會令人體累積大量自由基，影響毛囊黑色素製造，也降低黑色素細胞自我修復能力。
為此，她在部落格推介了9種營養素及食物：
1. B12
- 作用：維持頭皮烏黑髮好循環
- 推薦食物：蜆、海苔、蠔、芝士、魚
2. 生物素
- 作用：活化黑色素細胞
- 推薦食物：熟雞蛋、豬肝、蘑菇
注意：生雞蛋含有抗生物素蛋白avidin會阻礙人體對生物素（Biotin）的利用與吸收，因此程涵宇提醒切記煮熟再吃。
3. 葉酸
- 作用：供給毛囊營養
- 推薦食物：菠菜、青花菜、黑豆
4. 維生素C
- 作用：頭皮減壓抗氧化
- 推薦食物：番石榴、奇異果、甜柿
5. 優良蛋白質
- 作用：頭皮充足營養
- 推薦食物：雞蛋、牛奶、黃豆
6. 銅
- 作用：黑色素生成的必要原料
- 推薦食物：蠔、75%黑巧克力
7. 鈣
- 作用：影響黑色素生成
- 推薦食物：羽衣甘藍、豆干
8. 鋅
- 作用：協助體內多種酵素作用並且幫助黑色素的產生
- 推薦食物：蝦、南瓜子
9. 鐵
- 作用：幫助氧氣運送至頭皮毛囊促進頭髮健康生長
- 推薦食物：鵝肉、紅莧菜
程涵宇特別提到，氧化壓力會使黑色素細胞減少，是毛囊老化、頭髮變白的原因之一。而維生素C能夠終止自由基的連鎖反應，並降低氧化傷害，保護黑色素細胞，降低白髮生成機會。至於蛋白質是構成身體的主要成分，對頭髮亦不例外。因此她指出，當蛋白質攝取不足時，髮色會變淡，頭髮會變得又細小、又易斷裂，然而當頭皮營養及蛋白質充足時，便能夠提供頭髮充足營養，並幫助穩固頭髮組織。
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責任編輯：羅嘉欣