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【裝修送大禮】家居裝修好物推介　幫你升級廚廁配置

特約 12:00 2023/10/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

經歷了炎炎夏日之後，又到了適合裝修的季節。秋季較少出現颱風暴雨，天氣乾爽，有利泥水、油漆、鋪磚等工程。如果你剛剛購置新居準備裝修，又或是正欲翻新家居，高品質的浴室和廚房也是理想安樂窩中，必不可少的配置！

要物色優質的廚廁配置也要花不少功夫，今期TOPick為大家帶來非常吸引的大禮！由即日起至11月30日，只需要到  https://forms.gle/8LtsFheUniJktYBy7 報名參加活動，回答問題：「點解你想裝修？」答得最有心思者便有機會獲得總值港幣7萬7千元的德國寶高級廚櫃、廚房家電和浴室爐具，幫你打造最舒適的家！

合辦單位送出產品包括：

有興趣的讀者，記得在截止日期前登入 https://forms.gle/8LtsFheUniJktYBy7 報名，只需回答簡單問題及提交現時的家居相片，就有機會獲獎。即使你未必適合參加這次的活動，記得也要將資訊分享給身邊有需要的朋友！

參加活動：https://forms.gle/8LtsFheUniJktYBy7
截止日期：11月30日
公佈得獎：12月15日
條款及細則：https://bit.ly/3Q3law6

 （特約）

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