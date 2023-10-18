立法會開鑼議員齊守新規　尚海龍敲鑼賀「飲頭啖湯」打破平靜（有片）

▲ 尚海龍發言時，突然敲響攜帶的銅鑼。(立法會直播影片截圖)

立法會議員上周五收「新規」，涉及如何保障出席率和投票率，今日復會，立法會明顯較往常熱鬧，大家都相當「識做」，即使已發言完畢，都未有隨便離開立法會大樓。全日都規規矩矩，不過，下午近5點時，一聲敲鑼聲響徹議事廳，不少議員為之一震。敲鑼的是選委界立法會議員尚海龍，難道是想為一眾議員「提提神」？

話說，立法會復會的首個議員議案，是由尚海龍提出。他發言時話，「好榮幸可以飲到『頭啖湯』，喺大會休會結束之後第一個議員議案『開鑼』登場，所以我都帶住個鑼。」話音剛落，他隨即敲響銅鑼，鑼聲在空曠的議事廳內特別明顯，梁君彥立即截停：「尚海龍議員，你係唔應該打個鑼嘅，請你繼續你嘅發言。」

多位議員步出會議廳時都搖頭表示不滿，認為立法會不適宜如此「出位」之舉，若大家有樣學樣，很快會收「新指示」。尚海龍則解釋自己今次「出位之舉」，是希望有創新的方法表達意見，亦希望立法會「開鑼有新氣象」。他更再向傳媒示範，敲響銅鑼，希望「股市越來越暢旺，希望香港組建國際創科中心，早日成功！」

到底敲鑼有否犯《議事規則》？根據《議事規則》，立法會會議進行時，議員只可在發言時為闡釋發言論點而展示物件，亦需在舉止上保持莊重。

事實上，尚海龍已不是第一次如此「出位」，他早前亦曾身著中東服裝出現在立法會，同樣惹議，被問到會否怕被人批評是「搶鏡」，尚海龍就話：會虛心接受批評意見。

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