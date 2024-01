賺「錢」秘笈　輕鬆賺取高達13,600港元現金獎賞

香港生活指數高企,就連不少遊客都被香港的高昂物價嚇怕。與其節衣縮食飲少杯咖啡、買少件衫或者去少次旅行慳錢節流,倒不如尋找有效的開源方法更為實際!近日大新銀行推出開戶優惠兼理財獎賞,推廣期+內加加埋埋可享高達13,600港元現金獎賞,等大家可以在日常生活中輕鬆賺取額外收入。想知是否如此着數,立即跟大家解構箇中玄機!



開戶理財 輕鬆賺取高達1,200港元現金獎賞



理財的第一步是甚麼?當然是先開戶口!但大家不要輕視這個環節,因為於合適平台開戶、存錢,有機會可以賺取豐富獎賞。以大新銀行YOU Banking優易理財為例,全新客戶於推廣期+內成功申請開立YOU Banking優易綜合理財戶口,並符合4項開戶獎賞要求(見下圖例子),可輕鬆獲得高達1,200港元現金獎賞!

例子:

Maggie是大新銀行的信用卡客戶,她於推廣期+內經大新銀行手機App的「e直通遙距申請」成功開立YOU Banking優易綜合理財戶口,並達成以下全部4項開戶獎賞要求,她共獲取1,200港元現金獎賞(其中第1、2、4項為信用卡現金獎賞)。

多項交易優惠 再賞高達11,600港元現金獎賞



開戶獎賞當然不止以上提及之優惠,無論你要出國公幹抑或旅遊,相信都會擔心兌換外幣時蝕差價。大新銀行YOU Banking優易理財助你減輕開支,只要累積金額每達價值50,000港元(或其等值)之外幣兌換交易便可享50港元現金回贈,於推廣期+內最多可獲得300港元現金回贈。而大新銀行更會不定期推出快閃外幣兌換優惠,兌換指定外幣可享高達30點子優惠。

除了外幣兌換外,不少人亦希望透過投資增值財富,選擇一個合適的平台尤其重要。大新銀行YOU Banking優易理財全新客戶於推廣期+內享首3個月買賣證券免佣無上限++,以及豁免首次證券保管費++等多項優惠!存入證券及轉入基金並符合指定要求,亦可享現金獎賞。多項投資、證券及外幣優惠合共可享高達11,600港元(見下表)!加上上文提及的優惠及其他相關優惠,總值高達13,600港元現金獎賞!

理財交易多重賞:合共高達11,600港元現金獎賞!

日常生活交易額外獎賞 賺取積分當錢用



除了新客有賞,大新銀行YOU Banking優易理財另外設有恆常獎賞計劃 – 優易積分(YOU Points)計劃!我們生活中充斥着各式各樣的大小事務,透過YOU Banking優易理財不但能夠助你一站式處理繁瑣的理財事務,更有獎賞,精明理財的你不容錯過!日常生活中的每筆合資格銀行交易,例如出糧、繳費、兌換外幣、股票交易或指定投資服務都可以賺取YOU Points,交易愈多,獎賞愈多,一年可賺取高達600 YOU Points!

YOU Points可以怎樣使用?只要符合指定要求,大家可以把YOU Points兌換為信用卡現金獎賞或飛行里數——1 YOU Point = 1港元或者14 Avios,讓大家輕鬆理財之餘兼可賺取「回報」,增加額外收入去食玩買,享受人生!

YOU Banking優易理財之新客戶於獎賞期^內更可享交易獎賞︰每完成指定交易一次(詳見下表),並符合指定要求就可以於各交易類別中獲贈100 YOU Points。換言之,只要做齊以下5項合資格交易便可賺取合共500 YOU Points,即等同500港元信用卡現金獎賞或7,000 Avios里數!

隨心理財 實現邊理財邊賺錢



想將理財融入生活其實並不困難,就像YOU Banking優易理財不只提供多元化的銀行服務,滿足大家的理財需要,同時配合其獎賞優惠,為大家提供好好理財的動力,想實現「優易人生」就是如此簡單!

如果想幫自己荷包增值,帶走高達13,600港元現金回贈及500 YOU Points,就記得瀏覽大新銀行YOU Banking優易理財網站,了解更多詳情啦!

大新銀行YOU Banking優易理財:https://bit.ly/3tv8KFJ



+ 推廣期由即日起至2023年12月31日(包括該天)(「推廣期」)。

^獎賞期由開立優易綜合理財戶口日之下一個曆月起計連續3個曆月(「獎賞期」)。

*儲蓄存款金額增長指獎賞期之「每日平均儲蓄存款結存」相比於「存款基準」之增加金額。有關「每日平均儲蓄存款結存」及「存款基準」之定義請參閱 www.dahsing.com/you。

#指定大新信用卡客戶泛指於推廣期內成功透過大新銀行之指定網上申請表或手機應用程式(不適用於經大新銀行分行職員或信用卡推廣員透過大新銀行網上申請表或手機應用程式提交之申請)成功申請大新 ONE+ 信用卡、大新英國航空白金卡、大新 ANA World 萬事達卡或大新 MyAuto 車主信用卡主卡之客戶。有關詳情,請參閱 https://www.dahsing.com/pdf/credit_card/cc_youbundle_tnc_tc.pdf。

++ 免佣優惠及保管費須先繳後回。「首3個月買賣證券免佣無上限」優惠只適用於經電子交易途徑成功執行的證券交易。

本文提及的所有產品、服務及優惠受有關條款及細則約束。有關產品、服務及優惠之詳情和條款及細則,請參閲 www.dahsing.com/you。

風險披露聲明及重要提示:

投資服務:

投資涉及風險。過往業績並非未來表現的指標。客戶在作出任何投資決定前,應參閱所有有關投資產品之銷售文件,以取得包括風險因素在內的詳細資料。客戶如有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。

證券服務:

投資涉及風險。證券價格可升可跌,有時可能會非常波動,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。投資前客戶應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度,並參閱相關證券投資服務的條款及細則。

外匯買賣:

外匯買賣涉及風險。外幣投資受匯率波動而產生獲利及虧損風險。客戶如將外幣兑換為港幣或其他外幣時,可能受外幣匯率變動而蒙受虧損。外幣匯率可能有損有關投資之價值、價格或收入。本資訊並不擬指出有關投資項目可能涉及的所有風險。投資者作出任何投資決定前,敬請細閱及明白該等投資的所有發售文件,包括但不限於其所列載的風險披露聲明及風險警告。

基金服務:

投資涉及風險。基金價格可升可跌,有時可能會非常波動,甚至變成毫無價值。買賣基金未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現並非其將來表現的指引。投資者在作出任何投資決定之前,應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度,並審慎閱讀有關銷售文件所載的條款、條件及風險因素。如閣下就投資產品之性質及有關之風險有任何疑問,應先獲取任何必要及合適的專業意見。



基金乃投資產品,部分基金乃涉及金融衍生工具的結構性產品。投資決定是由閣下自行作出的,但除非大新銀行有限公司於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的,否則閣下不應投資在有關投資產品。



除非情況另有所指,否則本資訊並不構成對任何人士提出進行任何投資/證券/外匯交易的招攬、邀請或建議,亦不構成對未來任何投資產品/證券/外匯價格變動的任何預測。

本資訊未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。