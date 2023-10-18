【建造業薪酬】建造業15個工種獲加薪3.1%至7.1%不等　鋁質工成唯一被凍薪工種

▲ 香港建造業總工會決議建造業主要16項工種薪酬調整。

香港建造業總工會決議建造業主要16項工種薪酬調整，從11月1日起，15個工種將獲加薪3.1%至7.1%不等，調整幅度最高的工種為挖掘機、雲石、金屬工、天花間隔，最低的則為喉管，鋁質工成唯一被凍薪工種。

香港建造業總工會公布2022-2023年度薪酬調整，其中日薪加幅最大的工種為挖掘機、雲石、金屬工及天花間隔，由去年度的$1,400增至本年度的$1,500；而加幅最小的工程則為喉管，僅由去年度的$1,650升至本年度的$1,650。而在各工種中，混凝土及扎鐵的日薪最高，加薪5%達$2,730。

▲ 建造業15個工種11月1日起加薪3.1%至7.1%，鋁質工成唯一被凍薪工種。

此外，工會亦於9至10月期間進行「建造業工人就業情況」意見調查，以電話訪問1,326名會員。調查發現，現時建造業開工不足情況非常嚴重，達34.1%。另外，工會亦向他們查詢建造業長遠發展的意見，60.6%受訪者不贊成輸入外勞，認為剝削本地工人就業機會；有68.9%受訪者認為外勞將令本地工人薪酬下降；54.6%受訪者認為輸入外勞將造成本地工人失業；有43%受訪者更認為外勞的輸入，本地工人變為他們的「替工」。

對於政府如何解決現時建造業人手不足的問題，有58.1%受訪者認為政府需要提供更多勞工保障（如減少欠薪情況）；有52.9%受訪者希望政府加大力度在職業培訓機會；有4成受訪者認為改善職安健環境及提供合理「施工期」，減少工業意外發生。

工會建議，政府須要做好監察工作，防止外勞成為廉價勞工，扼殺本地工人就業。另外，政府須將工務工程有序推出，避免多項工程同期展開，縮減爭搶相同工種技術工人的機會；和設定若干比例的工人數目，作為月薪制，保障新入行或年青工人，及技術提升的機會。

工會續指，在職培訓方面，政府應盡快推出「一技多能」政策，讓工人能夠掌握一門或多門技術，增加勞動就業率；和做好就業選配工作，包括舉辦行業招聘會、增設更多業界招聘中心，便利工友及有意投身建造業的工人，容易得到更多就業招聘消息，和轉介有意投身業界發展的人士入行的途徑。

工會亦要求政府即時制定建造業人力資源發展政策，在長遠發展上應改善現時職業培訓、 職業安全及工作環境的情況，吸引更多青年、婦女加入建造業，為業界提供足夠人才，解決青黃不接的問題。政府亦須要在人力資源上作出長遠的投資，讓有意者、待業或開工不足的工人，提供有津貼的專業培訓，讓他們成為中工（半熟練工人）、大工（熟練工人）。

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記者：黃穎津