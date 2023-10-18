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【蔬菜營養】護眼抗氧化改善便秘　營養師解構番薯葉8大神奇功效

保健美顏 16:27 2023/10/18

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營養師吳耀芬解構番薯葉8大神奇功效。

一提及番薯，大家都知道它是減肥恩物，味道香甜又飽肚，深得眾人喜愛。番薯的熱量比白飯低，一個約100克的番薯含有約76卡路里，吃三個相等於一碗飯的熱量。既然大家對番薯有一定的認識，那麼「番薯葉」又知道是什麼嗎？

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番薯葉8大神奇功效

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番薯葉是具有強效抗氧化能力的蔬菜，它含有具抗氧化能力的維他命A、維他命C和維他命E。 維他命A不但有護眼功效， 而且還可維持呼吸道及腸道健康；維他命C和E 則可增強抵抗力， 減少病菌入侵， 預防感冒。 除此以外，番薯葉的熱量低， 含有豐富膳食纖維，其纖維含量相等於同等量的金奇異果。 膳食纖維可刺激腸道蠕動， 預防便秘。不過，但當中的草酸含量也比其他蔬菜高，患有腎結石病患者， 應注意食用分量。

除了比較常見綠色的番薯葉，其實還有紫色番薯葉，當中更含有豐富抗氧化物花青素（anthocyannins），有效保護眼睛健康，延緩衰老並維持皮膚彈性，減低紫外線對皮膚傷害及自由基對人體細胞的破壞，還可以降低患有心血管疾病的風險。

食譜一：藍莓香蕉番薯葉特飲

材料：

  • 番薯葉 100克
  • 香蕉 1隻
  • 藍莓 適量
  • 杏仁奶 1杯
  • 清水 1/2杯

做法：

  • 把番薯葉洗淨， 放入滾水灼熟，瀝起備用
  • 洗淨藍莓， 香蕉去皮切件， 備用
  • 把所有材料加入攪拌機內， 攪拌均勻， 即可
  • 番薯葉食譜二
  • 清炒蒜蓉蝦米蕃薯葉

食譜二：清炒蒜蓉蝦米蕃薯葉

材料：

  • 番薯葉 500克
  • 蒜頭 2粒
  • 蝦米 適量
  • 調味料：
  • 鹽 適量
  • 油 適量

做法

  • 蒜頭去皮切成蓉。蝦米浸水至軟
  • 1茶匙油放入易潔鑊上， 放入蒜蓉和蝦米爆香
  • 加入番薯菜，炒勻，加以調味即成

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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