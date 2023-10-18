【台灣旅遊】亞洲最大誠品生活新北開幕　拱形車站風格直擊各區打卡位【內附地址】

▲ 剛於上月 28 日開幕的「誠品生活新店」全亞洲最大，以歐洲 19 世紀的紅磚拱門中央車站為靈感，中間 10 米高的兔子「太極尼尼」擺出一個單鞭的姿態，絕對是打卡熱點。

誠品書店這品牌響徹華人藝文圈，文青到台灣旅遊無不「朝聖」一番。上月底在新北市剛開設「誠品生活新店」，賣點是全亞洲最大，矚目位是大堂前的巨型兔子「太極尼尼」，開幕前後幾日人山人海，記者直擊各層的賣點，除了天井「光合廣場」書區，還經營「生活品味和體驗」，港人赴台北玩時不要錯過。

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剛啟用的「誠品生活」坐落在台灣新北市的「新店裕隆城」，佔地約67萬平方呎，有近250家品牌、逾20家大型主題餐廳進駐，為誠品目前在亞洲最大的據點，已於上月28日開幕！一時間成為台灣藝文界的話題之作，預計也可彌補誠品生活信義旗艦店，將於今年12月「熄燈」後的營收缺口。

矚目打卡位太極尼尼

記者在9月28日開幕前已率先體驗這「誠品生活新店」的精采：它由吉隆坡的建築師蕭博文操刀，將誠品新店打造成一座偌大的立體城市，一個個的紅磚圓拱設計，靈感來自19世紀歐洲的中央車站，延伸的「公共街道」外則是各式商店，由12米挑高的巨型圓拱連結B1至4樓，打造垂直穿透的立體遊逛體驗。遊客可乘搭扶手電梯一路穿越紅磚、木質空間，感受氛圍的轉換。

矚目的打卡位是大堂前10米高的兔子「太極尼尼」，由台灣知名藝術家黃本蕊創作，充氣裝置帶着輕盈感，不少活動如小丑的氣球表演，也會在這裏進行，以匯聚廣場人氣。

▲ 「閱讀窗景」精選經典人文及文學作品，充滿歐洲小書店的情懷。

1樓的品牌部分，包括有「ESLITE SENSE 10/10」全台獨家合作品牌，精選世界各國的美粧、香氛、生活小物，如JO MALONE LONDON、ORIGINS品木宣言、FLELIS Fragrance法倈儷香水、M.A.C、SABON、MOROCCAINOIL等一系列知名國際品牌進駐，「誠品酒窖」提供法國頂級布根地、波爾多、香檳區等多國逾4,500款酒款等。

綠意．藝文新空間

「誠品生活新店」鄰接綠湖生態公園，故在2樓也有一個可眺望戶外景觀的「野花園」露台，由台灣景觀設計師吳書原操刀，呼應台灣原生海拔植物的綠意。旁邊也有英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」，以及全台獨家新品牌「養心沙龍」中西蔬食餐廳，提供閨密們下午茶新選擇。另外，還有主打綠色保養的「expo BEAUTY」，為全台最大店面，匯集近50家台灣在地美粧香氛、食補保養、植栽花藝等生活選物，充滿療癒感。

▲ 3 樓的紅廳梯廳開放式展覽場域，以無牆美術館為概念，與藝術流動連結。

誠品向來主打藝文活動，3樓有3大展演空間，結合逾10大運動潮流主題店，探索城市動態，包括佔地1.7萬呎、挑高12米的「實驗場」，邀請澳洲ENESS科技藝術團隊亞洲獨家展出《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》；可容納500名觀眾的「黑盒子」將規畫一系列大師講座、各式演唱會；「紅廳」為梯廳開放式展覽場域，以無牆美術館為概念，與社區藝術流動連結，精采可期。

30米挑高天井的「光合廣場」

循着扶手電梯，可到4樓的書店區（閱讀空間），迎接而來的是30米挑高天井的「光合廣場」，在暖陽中沉浸書香，也是店家的打卡位。而入口兩側以歐洲經典書店為概念的「閱讀窗景」，精選經典人文及文學作品，未來亦將舉行作家迷你沙龍。

▲ 「誠品生活新店」不同樓層由拱形構成，挑高的設計，充滿空間錯落的美感。

另外，在同層的兒童書店則打造親子共讀的「探索小學校」，以多元學齡與數位學習為主軸，定期更新繪本主題牆，並引進科技共學讀本及科學玩教具，增強孩童的「悅閱」興味，的確功德無量。

美食方食，這裏也匯集台式、日式、韓式、美式、意式、泰式等多國美食料理，並在各樓層「打散」呈現，以配合不同的主題風格，如4樓適合家庭聚餐的大型主題餐廳，有誠品行旅專業餐飲團隊打造的中餐館「聚聚樓」、提供私人包廂結合主廚火焰秀的Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒、以八色小籠包著名的樂天皇朝，及道地美式餐廳TGI FRIDAYS。

▲ 誠品生活新店美食林立，包括有以八色小籠包著名的樂天皇朝。

3樓世界美食一條街，集結點點心、瓦城、新馬辣、燒肉chacha、NINI尼尼意大利餐廳、靜岡勝政日式豬排等各國特色料理；2樓有文青感十足的日系洋食青春漢堡及擁有露天啤酒吧的默爾pasta&pizza等，實行食、買、玩和時尚一條龍服務。

誠品生活新店



地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1-4F）

電話：（02）2918-9888

營業時間：周日至周四11am - 9:30pm；周五及周六11am - 10pm

交通：捷運七張站1號出口，徒步10分鐘可達

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旅遊 Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。

機票：乘搭長榮航空，10月份由香港往返台北航班由$2,123起，查詢：evaair.com

貨幣：1港元兌4新台幣



記者：馮柏偉