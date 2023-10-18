【聲夢歌手】炎明熹發長文剖白首場個唱心聲　自言不滿意表現：讓更好的我呈現畀大家

炎明熹（Gigi）的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》在10月7日於九展Star Hall開鑼，首唱演出表現不錯獲外界讚賞，惟第2埸因颱風「小犬」襲港，無奈下被迫延期。

【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉 姜濤讚Gigi：很棒加油

首場個唱感受

日前Gigi在社交網寫長文，剖白首場個唱心聲，並自言對於首唱演出感不滿，故希望下一場可以加油。

她說：「完成第一場演唱會也有一段時日了，本來連開兩場的演唱會，但最後的結果其實我也想像過會發生，不過沒想到真的發生了。 我相信是上天的安排，想給我更多時間準備，再讓更好的我呈現俾大家，無論是歌迷、觀眾、各位台前幕後還是現在在看這篇文章的你， 因為這個時間對我來講不長不短，大家應該都知道我對自己要求很高，所以在第一場演唱會來說我並不滿意自己的表現，所以希望我下一場可以加油。」

▲ 《炎明熹Gi-FORCE演唱會》

她感謝Gigi擔任其首次個人演唱會既嘉賓，感到很榮幸很開心難忘。

Gigi又感謝主辦單位和後援會：

「感謝我的後援會為我做的所有應援及支持，愛你們我亦都知道有很多來自不同地方的歌迷跋山涉水地過嚟睇我嘅演出所以我會想更加加加油!不過通過今次演唱會我認識了一班很好的朋友。亦很感謝大家對我的照顧。」

最後她感激整個團隊及一班幕後人員：

「多謝你哋無處不在嘅溫暖，在我的視覺大家都準備就緒，整頓到好有條理，很有秩序的樣子，令我很放心。最後最後多謝大家比我折磨，點解咁樣講係因為我經常做到一半嘅時候就諗到一個計仔，之後好多謝大家願意接納我嘅意見再整過或者係即刻整，哈哈哈！呢段時間，辛苦晒大家。等我哋再見面嘅時候又要再麻煩晒你哋啦～」



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