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【旅遊大獎】香港半島酒店獲「亞洲最佳酒店-香港及澳門區」大獎　亞洲區唯一躋身全球前10

社會 15:54 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

香港半島酒店連續等7年在《Condé Nast Traveller》讀者旅遊大獎中榮獲殊榮（香港半島酒店圖片）

《Condé Nast Traveller》雜誌2023年度讀者旅遊大獎結果出爐，香港半島酒店榮獲「亞洲最佳酒店-香港及澳門區」大獎，且在「全球最佳酒店」排名第6。

香港半島酒店在「全球最佳酒店」類別排第6，且是亞洲地區中唯一躋身前10的酒店，同時更以99.62分，在「亞洲最佳酒店-香港及澳門區」類別中位居第1，是連續等7年在《Condé Nast Traveller》讀者旅遊大獎中榮獲殊榮。

半島酒店集團亞洲區域副總裁及香港半島酒店常務董事張榮耀指，對獲評選為世界最佳服務典範之一深感喜悅，作為香港歷史最悠久的酒店，一直以秉持優質服務傳統為己任，能夠與香港吾家共享榮譽，酒店引以自豪。 

《Condé Nast Traveller》雜誌讀者旅遊大獎每年有數以萬計高品味旅客參與投票，選出世界各地令其最心儀的酒店，令評選活動成為全球最具公信力，及備受尊崇的旅遊業界獎項之一。

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責任編輯：梁薾心

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